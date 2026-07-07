PlayStation beendet Funkstille: Ein Fight Stick gegen den digitalen Flächenbrand

Sony verweigert die Diskussion. Nach einer Woche kompletter Social Media-Abstinenz meldete sich die PlayStation-Konzeption auf X zurück, allerdings ohne ein Wort zum angekündigten Ende des physischen Mediums ab 2028.

Der erste Post nach dem massiven Community-Ansturm widmet sich stattdessen dem neuen FlexStrike Fight Stick. Ein vollkommen normaler Marketing-Vorgang, der in der aktuellen Lage wie eine bewusste Provokation wirkt. Die Community reagierte prompt und begrub die Produktvorstellung unter einer neuen Lawine aus Protestkommentaren. Punkt.

Die Reaktionen zur Social Media-Rückkehr

Die Faktenlage ist eindeutig. Der offizielle X-Kanal von PlayStation war seit dem 1. Juli komplett inaktiv, nachdem die Ankündigung zur Einstellung des Disc-Vertriebs im Jahr 2028 und die gleichzeitige Abschaltung der Stores für PS3 und Vita über 158 Millionen Aufrufe generiert hatte.

Der nun abgesetzte Post zum FlexStrike-Controller verweist auf die Austauschbarkeit von Hebelgattern. Er erzielt innerhalb der ersten 45 Minuten primär Ablehnung. Die Nutzerkommentare ignorieren die Hardware-Spezifikationen und fordern die Rückkehr physischer Datenträger. Das Produkt selbst rückt komplett in den Hintergrund.

Switch out lever gates with ease on the FlexStrike wireless fight stick: https://t.co/w3qDZd3hyv pic.twitter.com/0YVe3LLlMi — PlayStation (@PlayStation) July 7, 2026

Der Vorstoß zeigt das logistische Dilemma des Konzerns. Geplante Werbekampagnen laufen automatisiert an, während die Kommunikationsabteilung die Krise aussitzt. Daten aus früheren Konflikten, wie den Studioschließungen der Vergangenheit, zeigten eine maximale Schweigezeit von drei Tagen. Diese Marke wurde mit sechs Tagen Funkstille verdoppelt.

Warum das Schweigen der Konzernleitung konsequent ist

Die Erwartung der Community ist naiv. Sony verfolgt mit der Digital-Strategie ökonomische Realitäten, die durch emotionale Petitionen mit über 160.000 Unterschriften nicht verändert werden. Der Ausschluss des Gebrauchtmarktes und die absolute Preiskontrolle im eigenen Store sind für die Marge zu wichtig. Ein Einknicken wird es nicht geben.

Das kollektive Schweigen auf den Social Media-Kanälen ist daher die einzig logische Management-Entscheidung. Jede inhaltliche Reaktion würde den Protest validieren und die Debatte verlängern. Solange die Masse der Spieler lautstark einer Plastikhülle nachweint, anstatt über veränderte Lizenzmodelle und digitale Eigentumsrechte zu debattieren, gibt es für Sony keinen Grund für ein offizielles Statement. Die Aufregung flacht erfahrungsgemäß ab, sobald die ersten zugkräftigen Exklusivtitel im Store erscheinen.

Der Versuch der Spieler, den Konzern über die Kommentarspalten zu einem Einlenken zu zwingen, ist zum Scheitern verurteilt. Die bittere Wahrheit ist: Ihr werdet genau gar nichts boykottieren. Jeder wütende Tweet, jeder „Fuck Sony“-Post und jede hasserfüllte Kommentar-Lawine unter einem simplen Arcade-Stick füttert am Ende nur das Aufmerksamkeits-Monster PlayStation. Ihr liefert dem Konzern genau das, was er will: Record-Engagement und absolute Relevanz im Netz.

Wer den Untergang der Disc lautstark beklagt, aber beim Release des nächsten Exklusivtitels doch wieder heimlich den „Kaufen“-Button im Store anklickt, ist für Sony kein Risiko, sondern nur Hintergrundrauschen. Wenn ihr das System wirklich treffen wolltet, müsstet ihr schweigen. Aber dafür ist die eigene Sucht nach Reibung viel zu groß. Der Nutzwert der aktuellen Protestwelle geht gegen null. Solange kein echter Boykott der Verkaufszahlen stattfindet, bleibt der digitale Wandel ab 2028 beschlossene Sache.