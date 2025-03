PlayStation Beta-Programm gestartet – So seid ihr dabei!

Mit dem PlayStation Beta-Programm entfällt das lästige separate Registrieren für unterschiedliche Betas. Stattdessen meldet ihr euch einmalig über PlayStation.com an und könnt für verschiedene Tests in Betracht gezogen werden, darunter:

Sony hat heute das neue PlayStation Beta-Programm vorgestellt , das Spielern eine einfachere und zentralisierte Möglichkeit bietet, an zukünftigen PlayStation-Betas teilzunehmen. Ob neue Konsolenfunktionen, exklusive Spieletests oder Updates für die PlayStation-App – mit nur einer Registrierung bleibt ihr ab sofort auf dem neuesten Stand und habt die Chance, frühzeitig in spannende Features einzutauchen.

What do you think?