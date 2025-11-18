PlayStation Black Friday 2025 offiziell enthüllt: PS5, PS5 Pro, PlayStation Plus – Lohnt es sich?

Sony zieht dieses Jahr kräftig an der Preisschraube. Ab dem 21. November beginnt der offizielle PlayStation Black Friday, und die Angebote fallen spürbar größer aus als in den Vorjahren. Egal ob PS5-Konsolen, PS VR2, Zubehör oder PlayStation Plus, fast jede Kategorie wird rabattiert. Klingt nach dem ganz großen Deal. Aber lohnt sich das wirklich?

Zumindest für Hardware ist 2025 eines der stärksten Black-Friday-Jahre der PS5-Ära. Bei Spielen und PlayStation Plus muss man hingegen genauer hinsehen.

Hardware fährt die klarsten Ersparnisse ein

Der auffälligste Punkt: Sony rückt die PS5 wieder stärker in die Mitte der Kampagne, und lässt richtig Preis. Die Standard-PS5 (1 TB) im Fortnite-Bundle wird zum Black Friday für rund 449,99 EUR gelistet, während die Digital Edition bei 349,99 EUR liegt.

Für Spieler, die maximale Grafik wollen, wirkt ein weiteres Angebot fast schon überraschend offenherzig. Die PS5 Pro wird ebenfalls um 100 EUR reduziert. Dass Sony das Flaggschiff-Modell erneut rabattiert, zeigt, wie aggressiv man gegen den PC-Trend und steigende Konkurrenz im Weihnachtsgeschäft vorgeht.

Auch beim Zubehör wird teils spürbar gesenkt. PS VR2 fällt um 100 EUR, der DualSense Edge um 30 EUR, Headsets und Portal Player jeweils um 20 EUR. Wer seinen Controller-Fuhrpark erneuern will, bekommt dieses Jahr definitiv solide Konditionen, vorausgesetzt, die lokalen Händler ziehen mit.

PlayStation Black Friday 2025: Starke Rabatte auf PS5, Zubehör und PS Plus – Sonys größte Angebotsrunde des Jahres.

PlayStation Plus & Spiele

Beim Service-Angebot bleibt Sony konservativer. Der PlayStation Plus-Rabatt liegt bei maximal 33 % auf 12-Monats-Abos oder Upgrades. Das ist identisch mit früheren Aktionen – wer verlängern will, kann zugreifen, aber ein revolutionärer Deal ist es nicht.

Bei Spielen spricht Sony von „bis zu 75 %“, was erfahrungsgemäß bedeutet: Blockbuster fallen moderat, ältere Titel stärker. Death Stranding 2, Astro Bot, Lost Soul Aside oder God of War Ragnarök sollen günstiger sein, aber die finalen Preise pro Region stehen erst ab dem 21. November fest.

Etwas unerwartet ist der 60 % Rabatt auf PlayStation Gear-Merch, ohne Codes, ohne Bedingungen. Für Fans, die Hoodies, Tassen oder Sammlerkram suchen, ist das real der beste Deal des ganzen Black Friday. Merchandise unterliegt selten so hohen Rabatten.

Sonys Black Friday 2025 ist kein Marketing-Blabla, sondern liefert vor allem bei Hardware echte Preisvorteile. Eine PS5 – egal ob Pro oder Standard – war selten günstiger. Zubehör ist ebenfalls fair bepreist. Bei PS Plus und Spielen gibt’s solide, aber erwartbare Rabatte.