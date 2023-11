PlayStation Black Friday Deals – PS Plus, PS5 Bundle, Zubehör & mehr

Weitere Händler wie Amazon, Cloolblue, Otto & Co. dürften in den kommenden Tagen nachziehen. Sobald hier attraktive Angebote dabei sind, ergänzen wir diese. Dazu auch unseren Push-Alarm unten links nutzen, um über spontane Deals auf dem Laufenden zu bleiben.

Wer vielleicht wieder bei PlayStation Plus einsteigen oder ein Upgrade innerhalb der Stufen vornehmen möchte, kann ebenfalls sparen. Sony bietet vom 17. bis 27. November bis zu 30 % auf das 12-monatige Abo. Bestehende PlayStation Plus-User können 25 % sparen, wenn sie einen aktuellen Plan auf PlayStation Plus Extra upgraden, oder 30 % sparen, wenn sie auf PlayStation Plus Premium/Deluxe upgraden.

Bereits erhältlich ist das PS5 Bundle zusammen mit Call of Duty: Modern Warfare III für 479 EUR, das es zu diesem Bestpreis bei GameStop.de gibt. Sobald der Black Friday am 17. November startet, kommt außerdem noch Zubehör wie die DualSense Controller, die PS5 Cover und ausgewähle Spiele hinzu. Erwähnt werden unter anderem EA Sports FC 24, NBA 2K24, Assassin’s Creed Mirage und weitere.

Sony hat zum diesjährigen Black Friday wieder einige Deals zusammengestellt , die teilweise schon jetzt verfügbar sind. In diesem Jahr kann man wieder ein wenig auf PlayStation Plus, einem PS5 Bundle, Games, Zubehör und mehr sparen.

