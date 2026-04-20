PlayStation-Chat nur noch mit Ausweis: Neue Verifizierungspflicht ab 2026

Sony führt im Laufe des Jahres 2026 eine obligatorische Altersverifizierung für PlayStation-User ein. Wer Voice-Chats oder Messaging-Funktionen weiterhin nutzen möchte, muss seine Identität bestätigen.
Sony Interactive Entertainment hat angekündigt, den Zugriff auf Kommunikationsdienste wie Nachrichten und Voice-Chat ab Mitte 2026 an eine erfolgreiche Altersverifizierung zu knüpfen. Ohne diesen Nachweis werden diese sozialen Features gesperrt, während der Zugriff auf Spiele, Trophäen und den PlayStation Store für volljährige Accounts vorerst erhalten bleibt.
Fokus auf Jugendschutz und gesetzliche Vorgaben
Die Maßnahme ist keine reine Willkür von Sony, sondern eine Reaktion auf verschärfte globale Sicherheitsstandards und Gesetze wie den britischen Online Safety Act. Ziel ist es, minderjährige Nutzer in Online-Umgebungen besser vor potenziellen Gefahren zu schützen. Sony folgt damit dem Beispiel von Plattformen wie Discord und Roblox, die bereits ähnliche Systeme implementiert oder angekündigt haben.
In einer aktuellen E-Mail an die Nutzer betont Sony, dass man eine „sichere und altersgerechte Erfahrung“ bieten wolle. Die Verifizierung soll dabei helfen, Missbrauch in Chats zu reduzieren und Eltern eine bessere Kontrolle über die Interaktionen ihrer Kinder zu ermöglichen.
Gesichtsscan oder Ausweis
In Regionen wie Großbritannien, wo das System bereits umfassend eingeführt wurde, setzt Sony auf den Dienstleister Yoti. Für die Verifizierung stehen in der Regel zwei Wege zur Verfügung:
- Facial Age Estimation: Ein KI-gestützter Gesichtsscan via Kamera, der das Alter anhand biometrischer Merkmale schätzt. Laut Sony werden diese Daten nach der Prüfung sofort gelöscht.
- Dokumenten-Check: Das Hochladen eines amtlichen Lichtbildausweises (Reisepass oder Führerschein).
Der Prozess dauert erfahrungsgemäß nur wenige Minuten, stellt jedoch für viele Nutzer eine Hürde in Sachen Datenschutz dar. Sony versichert jedoch, dass keine biometrischen Daten dauerhaft auf ihren Servern gespeichert werden.
Auswirkungen für Spieler und Käufer
Die Konsequenzen bei Nichtbeachtung sind drastisch für das soziale Gefüge auf der Konsole. Wer die Verifizierung verweigert, wird effektiv vom Multiplayer-Erlebnis isoliert, sofern dieses auf Kommunikation angewiesen ist.
- Eingeschränkte Features: Kein Voice-Chat in Partys, keine Textnachrichten an Freunde, kein Discord-Streaming auf der Konsole.
- Zukünftige Sperren: Ab Juni 2026 drohen laut aktuellen Support-Dokumenten (UK) weitere Einschränkungen für unbestätigte Konten.
- Hardware-Nutzer: Die Pflicht gilt plattformübergreifend für PS4, PS5 und die PlayStation App.
Technisch gesehen ist die Einführung von Systemen wie Yoti ein notwendiges Übel, um den regulatorischen Anforderungen im Jahr 2026 gerecht zu werden. Für den ehrlichen Nutzer bedeutet es fünf Minuten Mehraufwand, für die Plattformbetreiber ist es die Absicherung gegen massive Bußgelder der Regulierungsbehörden.
Wer seine Privatsphäre strikt schützen will, verliert künftig den Zugang zum Kern des modernen Gamings: der sozialen Interaktion. Die Zeiten der anonymen „Self-Declaration“ beim Geburtsdatum sind damit endgültig vorbei.
Gesichtsscan ok, Ausweis sicher nicht.
Wer Kinder schützen will steckt Pädophile für immer in ein düsteres Loch und schränkt keine Sprachchats ein.
Wir wissen dass es im Wahrheit um vollständige Überwachung geht.
Aber der Schuss wird nach hinten losgehen und ihr werdet euch wünschen diese Büchse der Pandora nicht geöffnet zu haben. Es kommt die Zeit da wird sich die Hölle über denen auskotzen die hier meinen dem Internationalsozialismus frönen zu müssen. Macht nur weiter so…
Dem werde ich mich nicht fügen. Ich vertraue auch den leeren Worten dieser Firmen nicht. Wie oft müssen noch hack und leaks kommen und dann heißt es wieder „Huch, Millionen Nutzerkonten wurden gehackt und Passwörter gestohlen“? Hier kommt noch hinzu, das Dies leicht zu Identitätsdiebstahl führen kann. Scheint mir ein zu großes Risiko zu sein, nur weil ich von wem angeschrieben werden kann.
Die Ausrede „Es ist zum Schutz der Kinder“ ist ein Vorwand um die Schlinge enger zu ziehen. Das endgültige Ziel: Eine Digitale ID verknüpft mit CBCD´s und allem was man online macht und permanente Überwachung geknüpft an ein Social Credit Score, ähnlich dem Model in China. Das ist nur ein mittelmäßiger Schritt in diese Richtung und es gilt jetzt Kante zu zeigen.
Sony hat einen Kunden verloren und ich werde die Weiten in den hohen Seen suchen. Ahoi 😉
Gut so und wenn man ehrlich ist und es verfolgt hat. Seit Facebook und co da sie nd,ist die Schwelle an Beleidigungen erheblich gesunken.
Du findest es gut, das Firmen deine Ausweisdaten von dir bekommen? Nur weil du Angst hast, das jemand böse Worte im Internet sagt? Wegen Konformisten wie dir kommt es soweit.
Was einem immer als Sicherheit verkauft wird ist man mit halben Bein bei eine komplett Überwachung nicht weit entfernt.
Staatsfeind nr.1 mit Will Smith lässt grüßen
Vielerorts sicherlich verpönt, ich persönlich sehe einen wesentlichen Schritt in die richtige Richtung.
Als nächstes bitte weltweit die sozialen Medien unter strikte Altersverifizierung setzen, Eltern haften bei der Nutzung ihrer nicht volljährigen Kinder. Als Mitarbeiter im Gesundheitswesen der pädiatrischen Psychosomatik bin ich dazu in der Lage, die Sinnhaftigkeit hinter dieser Aussage zu bekräftigen.
Ich fände es besser, wenn Eltern mehr auf Ihre Kinder aufpassen. Brauche keinen Kommunismus.