PlayStation-Chat nur noch mit Ausweis: Neue Verifizierungspflicht ab 2026

Sony führt im Laufe des Jahres 2026 eine obligatorische Altersverifizierung für PlayStation-User ein. Wer Voice-Chats oder Messaging-Funktionen weiterhin nutzen möchte, muss seine Identität bestätigen.

Sony Interactive Entertainment hat angekündigt, den Zugriff auf Kommunikationsdienste wie Nachrichten und Voice-Chat ab Mitte 2026 an eine erfolgreiche Altersverifizierung zu knüpfen. Ohne diesen Nachweis werden diese sozialen Features gesperrt, während der Zugriff auf Spiele, Trophäen und den PlayStation Store für volljährige Accounts vorerst erhalten bleibt.

Fokus auf Jugendschutz und gesetzliche Vorgaben

Die Maßnahme ist keine reine Willkür von Sony, sondern eine Reaktion auf verschärfte globale Sicherheitsstandards und Gesetze wie den britischen Online Safety Act. Ziel ist es, minderjährige Nutzer in Online-Umgebungen besser vor potenziellen Gefahren zu schützen. Sony folgt damit dem Beispiel von Plattformen wie Discord und Roblox, die bereits ähnliche Systeme implementiert oder angekündigt haben.

In einer aktuellen E-Mail an die Nutzer betont Sony, dass man eine „sichere und altersgerechte Erfahrung“ bieten wolle. Die Verifizierung soll dabei helfen, Missbrauch in Chats zu reduzieren und Eltern eine bessere Kontrolle über die Interaktionen ihrer Kinder zu ermöglichen.

Gesichtsscan oder Ausweis

In Regionen wie Großbritannien, wo das System bereits umfassend eingeführt wurde, setzt Sony auf den Dienstleister Yoti. Für die Verifizierung stehen in der Regel zwei Wege zur Verfügung:

Facial Age Estimation: Ein KI-gestützter Gesichtsscan via Kamera, der das Alter anhand biometrischer Merkmale schätzt. Laut Sony werden diese Daten nach der Prüfung sofort gelöscht.

Ein KI-gestützter Gesichtsscan via Kamera, der das Alter anhand biometrischer Merkmale schätzt. Laut Sony werden diese Daten nach der Prüfung sofort gelöscht. Dokumenten-Check: Das Hochladen eines amtlichen Lichtbildausweises (Reisepass oder Führerschein).

Der Prozess dauert erfahrungsgemäß nur wenige Minuten, stellt jedoch für viele Nutzer eine Hürde in Sachen Datenschutz dar. Sony versichert jedoch, dass keine biometrischen Daten dauerhaft auf ihren Servern gespeichert werden.

Auswirkungen für Spieler und Käufer

Die Konsequenzen bei Nichtbeachtung sind drastisch für das soziale Gefüge auf der Konsole. Wer die Verifizierung verweigert, wird effektiv vom Multiplayer-Erlebnis isoliert, sofern dieses auf Kommunikation angewiesen ist.

Eingeschränkte Features: Kein Voice-Chat in Partys, keine Textnachrichten an Freunde, kein Discord-Streaming auf der Konsole.

Kein Voice-Chat in Partys, keine Textnachrichten an Freunde, kein Discord-Streaming auf der Konsole. Zukünftige Sperren: Ab Juni 2026 drohen laut aktuellen Support-Dokumenten (UK) weitere Einschränkungen für unbestätigte Konten.

Ab Juni 2026 drohen laut aktuellen Support-Dokumenten (UK) weitere Einschränkungen für unbestätigte Konten. Hardware-Nutzer: Die Pflicht gilt plattformübergreifend für PS4, PS5 und die PlayStation App.

Technisch gesehen ist die Einführung von Systemen wie Yoti ein notwendiges Übel, um den regulatorischen Anforderungen im Jahr 2026 gerecht zu werden. Für den ehrlichen Nutzer bedeutet es fünf Minuten Mehraufwand, für die Plattformbetreiber ist es die Absicherung gegen massive Bußgelder der Regulierungsbehörden.

Wer seine Privatsphäre strikt schützen will, verliert künftig den Zugang zum Kern des modernen Gamings: der sozialen Interaktion. Die Zeiten der anonymen „Self-Declaration“ beim Geburtsdatum sind damit endgültig vorbei.