PlayStation Direct warnt nun auch vor dem Disc-Ende 2028

Ab Januar 2028 liefert Sony keine neuen PlayStation-Spiele mehr auf physischen Discs aus und weist Käufer im offiziellen PlayStation Direct Store ab sofort mit einem Warnhinweis beim Kauf der PS5 Disc Edition sowie des separaten Laufwerks darauf hin.

Nachdem dieser Hinweis bereits auf jüngsten PS5-Verpackungen gesichtet wurde, weitet Sony diesen Informationsschritt umfassend aus.

Das digitale Ultimatum im Direct Store

Sony hat nach den Hinweisen auf den Verkaufsverpackungen im Handel nun auch die eigene Vertriebsplattform angepasst. Wer im PlayStation Direct Store eine PS5 mit Laufwerk oder das optionale Disc-Laufwerk aufruft, liest eine unmissverständliche Klarstellung: Ab dem 1. Januar 2028 erscheinen neue Titel ausschließlich digital über den PlayStation Store sowie als Download-Code im Handel. Vor diesem Stichtag veröffentlichte Spiele bleiben auf dem Laufwerk abspielbar.

Das ist kein Testballon. Es ist eine angekündigte Marktbereinigung.

Wirtschaftlicher Druck schlägt Sammelleidenschaft

Die Verkaufszahlen rechtfertigen diesen Schritt aus Herstellersicht seit Jahren. Publisher wie Take-Two untermauern dies mit aktuellen Zahlen. Der digitale Gesamtanteil an Spieleverkäufen im Konsolensektor stieg zuletzt auf fast 80 Prozent. Auf dem PC ist das physische Format durch Plattformen wie Steam seit über einem Jahrzehnt Geschichte. Konsolenhersteller schleppen die logistischen Kosten für Pressung, Hüllen, Transport und Lagerhaltung nur noch aus Tradition mit. Der Verzicht auf die Disc schaltet den Gebrauchtmarkt aus, steigert Sonys Margen durch den Eigenvertrieb und entzieht dem Fachhandel die Geschäftsgrundlage.

Freie Marktwahl existiert hier nicht mehr. Der Hersteller bestimmt den Kanal.

Eigentum weicht endgültig der Nutzungslizenz

Physische Datenträger dienten bisher nicht nur dem Sammeln, sondern garantierten das Recht auf Wiederverkauf und Unabhängigkeit von Serverabschaltungen. Mit dem Stopp ab 2028 wird das Eigentum an Software endgültig durch ein reines Nutzungsrecht ersetzt.

Zwar laufen ältere Blu-rays weiterhin im PS5-Laufwerk, neue Releases erhalten jedoch keinen physischen Abdruck mehr. Damit zwingt Sony auch die Besitzer einer Disc-Edition für Neuerscheinungen in das geschlossene System des PlayStation Stores. Das hebelt den Preiswettbewerb im Handel aus. Kein Wiederverkauf. Keine Preiskämpfe.

Der Schritt zur rein digitalen Verteilung ist nur konsequent, für Käufer jedoch ein klarer Einschnitt bei der Kontrollgewalt über gekaufte Inhalte. Wer sich jetzt eine PS5 Disc Edition zulegt, kauft Abwärtskompatibilität für bestehende Sammlungen und verbleibende Discs bis Ende 2027. Für die nächste Konsolengeneration ist das Signal unmissverständlich: Das optische Laufwerk ist tot.