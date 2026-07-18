PlayStation-Disc-Aus: Britische Politik prüft Sony-Pläne – kein Eingreifen in Sicht

Der angekündigte Produktionsstopp für physische PlayStation-Discs ab Januar 2028 beschäftigt nun die britische Politik. Ein Abgeordneter des Parlaments fordert eine offizielle Untersuchung durch die heimischen Wettbewerbsbehörden, da er den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung befürchtet.

Der Vorstoß aus Westminster

Cameron Thomas MP, Mitglied des britischen Unterhauses, hat den Wirtschaftsminister laut Message kontaktiert, um die Vereinbarkeit von Sonys Plänen mit dem Competition Act 1998 und dem Enterprise Act 2002 prüfen zu lassen. Der Vorstoß folgt auf den Versuch von Sony Interactive Entertainment, im Vorfeld politische Lobbyarbeit zu betreiben. Das wurde abgelehnt.

Im Kern der Kritik steht das Ende der Wahlfreiheit beim Spielekauf. Wenn ab 2028 im Einzelhandel nur noch leere Plastikhüllen mit Download-Codes stehen, bricht die traditionelle Handelskette in sich zusammen. Der Kunde erwirbt kein physisches Eigentum mehr, sondern lediglich eine jederzeit widerrufbare digitale Nutzungslizenz. Das birgt Risiken, ist seit Jahren aber Praxis. Es fällt lediglich ein Format weg, nicht die Art, wie die Nutzungslizenz überlassen wird.

Das Ende des Gebrauchtmarktes droht

Die Abschaffung des optischen Datenträgers zieht laut Thomas dem gesamten Gebrauchtmarkt den Stecker. Ohne physische Discs gibt es keinen Second-Hand-Handel, keine Ausleihen im Freundeskreis und keine echten Preisalternativen zum hauseigenen PlayStation Store. Der digitale Marktplatz wird zur geschlossenen Anstalt. Sony und die Publisher bestimmen dann die Preise im Alleingang.

Besonders einkommensschwache Familien, die auf günstige, gebrauchte Software angewiesen sind, werden durch den Wegfall des physischen Marktes systematisch ausgegrenzt. Ökonomischer Druck auf dem Rücken der Spieler erhöht die Marge des Herstellers. Reine Wirtschaft. Die britische Wettbewerbsbehörde Competition and Markets Authority, kurz CMA, wird die Entwicklung wahrscheinlich und vorerst nur beobachten, da konkrete Marktauswirkungen vor 2028 rein hypothetischer Natur sind.

Realistisch betrachtet dürfte der Vorstoß zunächst vor allem eines bewirken: Er landet auf dem Schreibtisch der britischen Regierung. Wahrscheinlich folgt eine formelle Antwort des Department for Business and Trade mit dem Hinweis, dass die bestehenden Wettbewerbsgesetze ausreichend seien und die Lage beobachtet werde. Ebenso wahrscheinlich ist der Verweis auf die unabhängige Competition and Markets Authority (CMA), die allein darüber entscheidet, ob eine Untersuchung eingeleitet wird – Politiker können eine Prüfung anstoßen, aber nicht anordnen.

Zu früh, um tätig zu werden

Für eine formelle Marktuntersuchung ist es derzeit ohnehin noch zu früh. Sonys Disc-Aus tritt erst 2028 in Kraft, konkrete Auswirkungen auf Preise oder Wettbewerb gibt es bislang nicht. Denkbar sind dagegen parlamentarische Debatten oder Anhörungen, bei denen Sony, Händler und Verbraucherschützer ihre Positionen darlegen müssen.

Erst wenn Sony seine neue Marktstellung tatsächlich ausnutzen sollte – etwa durch deutlich höhere Preise, weniger Rabatte im PlayStation Store, dynamische Preisgestaltung oder eine weitere Abschottung des eigenen Ökosystems –, dürfte aus einer politischen Warnung ein kartellrechtlicher Fall werden.

Genau deshalb ist dieser Brief weniger ein Angriff auf Sony als vielmehr eine öffentliche Markierung, die derzeit auf keinen praktischen Anwendungsfall verweisen kann. Sollte sich die Entwicklung in diese Richtung bewegen, kann später niemand behaupten, niemand habe davor gewarnt.

Heißt: Politische Briefe ändern am digitalen Masterplan gar nichts, schon gar nicht an fiktiven Szenarien. Sony zieht den Disc-Ausstieg durch, weil die digitale Marge dank der 30-prozentigen Plattform-Provision schlichtweg profitabler ist als das Pressen von Blu-rays. Für den Spieler bedeutet das ab 2028: Friss oder stirb. Preiskämpfe im Laden gehören der Vergangenheit an.