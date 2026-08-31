PlayStation Disc-Aus: Gerüchte über Sony-Rückzieher sind Unsinn

Die Gerüchte über eine angebliche Kurskorrektur bei Sony und den physischen Medien gehören ins Reich der Wunschvorstellungen. Branchen-Insider Richard Browne hat klargestellt: Sony bleibt bei seinem Plan und stellt die Produktion von PlayStation-Discs im Januar 2028 ein.

Eine Kehrtwende gibt es also nicht – nur die Hoffnung mancher Spieler, dass Sony irgendwann doch noch merkt, dass sie ihre eigene Vergangenheit abschaffen.

Keine Kehrtwende bei Sony

Ein spanischer Podcast streute nach der Gamescom das Gerücht, Sony rudere beim Thema Disc-Laufwerke zurück. Der vermeintliche Grund: Microsoft setze bei der nächsten Xbox angeblich zu 100 Prozent auf physische Datenträger. Das ist vielleicht noch nicht eindeutig dementiert, die Marschrichtung der Industrie steht aber fest.

Industrie-Veteran Richard Browne widerspricht den Gerüchten deutlich. Browne, der für Sony, Psygnosis und Tencent tätig war, erklärte, dass auf der Gamescom zu keinem Zeitpunkt über eine Strategieänderung gesprochen wurde. Sämtliche Publisher orientieren sich weiterhin an Sonys Vorgabe, ab Januar 2028 keine Discs mehr zu produzieren.

Zusätzlich läuft in Sonys Werk im österreichischen Anif bereits die Umschulung des Personals. Die Fertigungsstraße für optische Datenträger wird abgewickelt.

Just briefly. There was NO talk of Sony changing strategy at GamesCom. All publishers are following their guidance for discless in 2028. Microsoft will also go discless if they launch a new console. The “source” of these “rumors” has not even posted it to their own X feed. — Richard Browne (@rpwbrowne) August 30, 2026

Die Realität der Publisher

Die Annahme, Microsoft würde auf ein rein physisches Modell setzen, ist betriebswirtschaftlicher Unfug. Browne geht davon aus, dass auch die nächste Xbox ohne Disc-Laufwerk erscheint. Xbox-CEO Asha Sharma wiegt auf Nachfragen zur Hardware-Ausstattung von Project Helix bisher ab und vermeidet klare Zugeständnisse an Disc-Nutzer.

Publisher verdienen an digitalen Verkäufen deutlich höhere Margen. Der Entfall von Produktion, Logistik und den Anteilen des Einzelhandels steigert den Gewinn pro Einheit massiv. Der Gebrauchtmarkt fällt als Verlustgeschäft komplett weg, steigende Komponentenpreise bei Speicher und Chips zwingen die Konsolenhersteller zusätzlich zur Einsparung von Bauteilen. Das Disc-Laufwerk ist der erste Streichkandidat.

Proteste der Nutzerschaft und Boykottaufrufe bleiben bislang wirkungslos. Es gibt keinerlei messbare Auswirkung auf das laufende Geschäft oder die Abonnentenzahlen von PlayStation Plus. Die Marge schlägt die Empörung.

Verbraucher verwechseln Wunschdenken mit Marktanalysen. Die Weichenstellung gegen optische Speichermedien ist rein ökonomisch getrieben und logistisch unumkehrbar. Physische Datenträger im Konsolensektor sind ab 2028 Geschichte.