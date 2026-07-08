PlayStation Disc-Aus: Historie zeigt, warum Sony trotz 200.000 Unterschriften nicht nachgibt

200.000 Unterschriften. Der nächste Meilenstein gegen das PlayStation Disc-Aus in 2028 ist erreicht – und irgendwo bereiten Gaming-Webseiten vermutlich schon die nächste Jubelmeldung vor. Doch so beeindruckend die Zahl auf den ersten Blick wirkt, für Sony ist sie bislang kaum mehr als ein weiterer Zähler.

Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht, ob die Petition weiter wächst, sondern ab wann sie für den PlayStation-Konzern überhaupt relevant werden könnte. Denn keine Unterschrift der Welt stoppt ein milliardenschweres Effizienzprogramm.

Sonys angekündigtes PS5-Disc-Aus wird sich durch eine Change.org-Petition allein kaum stoppen lassen. Wer nach der ersten Aufregung um das Thema glaubt, dass die Fronten damit endgültig geklärt sind, übersieht den eigentlichen Kern des Konflikts. Die entscheidende Frage lautet nicht, ob 100.000 oder 500.000 Menschen digital unterschreiben. Die Frage ist, ab welchem Punkt aus Fan-Protest ein wirtschaftliches Risiko für PlayStation wird.

Die „Don’t Kill the Disc“-Petition hat innerhalb weniger Tage die Marke von 200.000 Unterschriften geknackt. Das ist für eine Gaming-Petition eine verdammt starke Zahl. Trotzdem zeigt der Blick in die Historie, dass digitale Wunschzettel meistens direkt im Schredder der PR-Abteilungen landen.

Warum Gaming-Petitionen fast immer scheitern

Vergessene Marken wiederbeleben, ein Remake des Lieblingsspiels erzwingen oder die Rückkehr gefeuerter Entwickler fordern. All das funktioniert über Petitionen praktisch nie. Publisher entscheiden nach Marktpotenzial und Budget, nicht nach Lautstärke. Ein Mausklick kostet kein Geld und verpflichtet zu nichts. Er spiegelt selten das tatsächliche Kaufverhalten wider. Ein Konzern reagiert nicht auf Empörung. Er reagiert auf Auswirkungen.

Es gibt historische Ausnahmen. Bei „Star Wars Battlefront II“ ruderte EA bei den Lootboxen zurück, und Valve kickte das umstrittene „Active Shooter“ von Steam. Doch die Wahrheit hinter diesen Erfolgen ist ernüchternd. Die Petitionen waren nur das Forenrauschen im Hintergrund. Erst als der Protest über die Community hinausging, massive Medienaufmerksamkeit erzeugte und zu einem ernsthaften PR-Problem wurde, reagierte EA. Der Druck mutierte vom Community-Ärger zum handfesten Umsatzrisiko. All das ist jedoch nicht mit Sonys Entscheidung vergleichbar, die die gesamte kommende Generation der PS6 bestimmt.

Hier ist die Realität der bekanntesten Gaming-Petitionen:

Petition / Ziel Unterschriften (ca.) Ergebnis / Realität Gegen den Xbox One Online-Zwang (2013) 90.000 Erfolgreich? Nur teilweise! Microsoft ruderte erst nach massivem öffentlichen Gegenwind, negativer Berichterstattung und der schlechten Wahrnehmung der Xbox One-Strategie zurück. Rettung von Scalebound (2017) 150.000 Gescheitert. Die Fans forderten die Wiederaufnahme des gecancelten Xbox-Exklusivtitels von PlatinumGames. Das Spiel blieb tot. Eingestellte Millionenprojekte werden nicht per Mausklick wiederbelebt. Remake von Game of Thrones Season 8 (2019) 1.800.000 Der ultimative Fehlschlag. Zwar aus dem Serienbereich, aber die größte Popkultur-Petition aller Zeiten. HBO hat die Unterschriften von fast zwei Millionen Menschen mit einem müden Lächeln ignoriert. Gegen den Epic Games Store Exklusiv-Deal von Metro Exodus (2019) 50.000 Gescheitert. Der lautstarke Boykottaufruf und die Petition verpufften komplett. Deep Silver zog den Deal durch. Das Spiel verkaufte sich bei Epic blendend, die Gewinnmarge war für den Publisher einfach zu verlockend. Bloodborne für PC / PS5-Remaster (Seit 2015 laufend) 100.000+ (verteilt) Dauerhaft gescheitert. Seit über einem Jahrzehnt eine der lautesten Kernforderungen der PlayStation-Community. Sony ignoriert den Wunsch bis heute beharrlich, weil die strategische Priorität bei anderen Marken liegt. Erhalt der PS3/Vita Stores (Langzeit-Sieg für Sony) (2021) 45.000 Am Ende gescheitert. Sony schob die Abschaltung 2021 nach dem Shitstorm zwar auf, hat den Support und die Bezahlfunktionen für die alten Stores über die letzten Jahre im Stillen aber so stark kastriert, dass sie heute faktisch tot sind. Der Konzern hat das Problem einfach ausgesessen. Endgültige Abschaltung erfolgt 2026.

Warum das Disc-Aus eine andere Dynamik besitzt

Die aktuelle Bewegung gegen den digitalen Zwang unterscheidet sich fundamental von den üblichen Fan-Wünschen. Hier geht es nicht um ein neues Produkt, sondern um den Entzug einer Option, die Sony selbst jahrzehntelang als Kernkompetenz beworben hat. Das betrifft Sammler, Händler und die langfristige Verfügbarkeit von Spielen. Es ist eine Systemfrage.

Genau hierin liegt auch die minimale Chance des Protests. Die Debatte verlässt die Gaming-Blase. Wenn das Thema „Besitz vs. Lizenz“ die Aufmerksamkeit von Verbraucherschützern und Politikern auf den Plan ruft, bekommt Sony ein Problem mit der Markenwahrnehmung. Zudem steht der Einzelhandel im Fokus. Wenn Handelsriesen merken, dass ihnen durch das Sterben der Disc wertvolle Hardware- und Merchandising-Umsätze wegbrechen, entsteht echter wirtschaftlicher Druck auf die Plattformhalter.

Der Hebel der Zukunft

Sony hat das erprobte Disc-Aus extrem früh für das Jahr 2028 angekündigt. Das lässt Raum für Anpassungen. Ein kompletter Kurswechsel ist aufgrund der enormen Kosteneinsparungen bei Logistik, Presswerken und Zwischenhändlern ausgeschlossen. Mehr als das wird es aber nicht.

Eine konkrete, magische Zahl für den Umschwung gibt es intern in Tokio nicht. 50.000 Stimmen sind ein bloßes Community-Signal. Erst wenn eine Petition eine deutlich größere Reichweite erzielt und das Social-Media-Dauerfeuer anhält, wechselt das Thema die Abteilung. Dann schalten sich die Risikoanalysten ein. Eine Petition entscheidet keine Konzernstrategie. Aber sie macht sichtbar, wenn eine Strategie meilenweit an der eigenen Kundschaft vorbeigeht.

Die No-Disc-Petition wird das Sterben des optischen Laufwerks nicht verhindern. Der Komfort des digitalen Klicks hat die breite Masse längst umerzogen. Relevanz erlangt der Protest erst, wenn die Community das absolute Store-Monopol und die damit verbundene starre Preisgestaltung im eigenen Geldbeutel spürt.

Bis dahin regiert in den Chefetagen das reine Business – und da sind 200.000 digitale Unterschriften schlicht bedeutungslos. Sie machen gerade einmal 0,16 Prozent der 125 Millionen monatlich aktiven PlayStation-Nutzern aus. Ein „Rundungsfehler“ in der Bilanz. Die deutliche Mehrheit hat sich längst für die Bequemlichkeit entschieden. Sie hat mit der Kreditkarte abgestimmt.