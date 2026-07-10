PlayStation-Disc-Aus: Totale Funkstille, Sony ignoriert den Protest aus gutem Grund

Sony stellt im Januar 2028 die Produktion physischer PlayStation-Discs für alle neuen Spiele komplett ein. Das ist der harte Kern der offiziellen Ankündigung, die im Netz eine beispiellose Welle der Entrüstung ausgelöst hat.

Seit Tagen schweigt das Social-Media-Team von Sony zu der Kritik und spulte nach wenigen Tagen stattdessen das normale Werbeprogramm ab. Die Quittung folgt unter jedem Post. Ein Werbebeitrag für einen Fight Stick generierte innerhalb kürzester Zeit zigtausende wütende Kommentare. Die Community rebelliert gegen das Ende des physischen Marktes. Sony stellt sich taub.

Kalkulierter Shitstorm statt Kurskorrektur

Die Führungsebene in Tokio wird diesen Sturm aussitzen. Analysten wie Daniel Ahmad betonen, dass Sony die heftigen Reaktionen exakt so eingeplant hat. Die Strategie lautet, das digitale Monopol schrittweise und ohne Rücksicht auf Verluste durchzudrücken.

Ein Boykott von PlayStation Plus durch Hardcore-Gamer ist aus wirtschaftlicher Sicht bedeutungslos. Selbst wenn eine halbe Million Spieler ihre Abonnements aus Protest kündigen, betrifft das bei geschätzt 40 Millionen aktiven Nutzern nur einen Bruchteil des Gesamtgeschäfts, der durch die lukrative digitale Strategie aufgefangen wird. Weniger Spieler zahlen dann einfach mehr. Der Konzern hat die Umschulung des Personals in den alten Produktionsstätten bereits eingeleitet. Ein Einlenken ist ausgeschlossen.

Die realen Zahlen des Digitalzwangs

Der Übergang in die rein digitale Ära ist kein plötzlicher Unfall, sondern das Ergebnis einer jahrelangen Entwicklung. Daten der Industrie zeichnen ein klares Bild des veränderten Nutzerverhaltens.

Die digitale Dominanz: Der Anteil digitaler Vollpreisverkäufe auf der PlayStation stieg von unter 10 Prozent vor der PS4-Ära auf heute rund 80 Prozent. Auf der Xbox-Plattform liegt dieser Wert bereits bei über 90 Prozent.

Der Anteil digitaler Vollpreisverkäufe auf der PlayStation stieg von unter 10 Prozent vor der PS4-Ära auf heute rund 80 Prozent. Auf der Xbox-Plattform liegt dieser Wert bereits bei über 90 Prozent. Die Hardware-Basis: Über 30 Prozent aller bisher verkauften PlayStation-5-Konsolen besitzen kein Laufwerk. Bei den aktuellen Verkaufszahlen liegt die Quote der digital verkauften Konsolen sogar schon bei über 50 Prozent.

Über 30 Prozent aller bisher verkauften PlayStation-5-Konsolen besitzen kein Laufwerk. Bei den aktuellen Verkaufszahlen liegt die Quote der digital verkauften Konsolen sogar schon bei über 50 Prozent. Die Umsatztreiber: Sony generiert heute mehr Umsatz durch DLCs, In-Game-Käufe und Mikrotransaktionen als durch den Verkauf aller physischen und digitalen Spiele zusammen. Die meistgespielten Titel wie Fortnite, Apex Legends oder Call of Duty benötigen ohnehin keine Disc.

Sony generiert heute mehr Umsatz durch DLCs, In-Game-Käufe und Mikrotransaktionen als durch den Verkauf aller physischen und digitalen Spiele zusammen. Die meistgespielten Titel wie Fortnite, Apex Legends oder Call of Duty benötigen ohnehin keine Disc. Der Margen-Vorteil: Verkauft Sony ein Third-Party-Spiel für 70 Euro digital über das PlayStation Network, behält der Konzern 30 Prozent des Preises ein – also 21 Euro. Im physischen Einzelhandel bleibt nach Abzug von Logistik, Presswerk und Händlermarge für Sony nur etwa die Hälfte dieses Betrags übrig. Physische Software macht trotz 20 Prozent Anteil an den verkauften Einheiten nur noch magere 5 Prozent des gesamten Software-Umsatzes von Sony aus.

Das Monopol vor der 1.000-Euro-Konsole

Hinter der Entscheidung steckt eine eiskalte Konsolidierung des Ökosystems vor der nächsten Hardware-Generation. Die kommende PS6 wird voraussichtlich die Grenze von 1.000 EUR knacken. Sony weiß, dass diese Preisgestaltung den Massenmarkt abschrecken wird.

Der Fokus verschiebt sich daher radikal auf Hardcore-Gamer, bei denen der maximale Umsatz pro Kopf generiert werden muss. Durch die Eliminierung der Disc stirbt der Gebrauchtmarkt. Spiele können nicht mehr weiterverkauft, verliehen oder verschenkt werden. Die Preiskontrolle liegt ab 2028 zu 100 Prozent bei Sony.

Juristischer Gegenwind aus Europa

Das Vorhaben läuft nicht ohne rechtliche Konsequenzen ab. In den Niederlanden hat die Verbraucherschutz-Stiftung Stichting Massaschade & Consument (SMC) eine Sammelklage eingereicht. Der Streitwert beläuft sich auf über 400 Millionen Euro.

Der Vorwurf wiegt schwer: Sony missbrauche seine Marktposition, um ein wettbewerbsfeindliches, geschlossenes Digitalsystem zu etablieren. Die Kläger verweisen auf die jüngsten Urteile der EU-Kommission, die Tech-Konzerne wie Apple wegen ähnlicher Praktiken im Rahmen des Digital Markets Act zu Strafzahlungen in Höhe von 500 Millionen Dollar verdonnert hat.

Parallel dazu verschärft sich die Debatte um digitale Eigentumsrechte, da Sony erst im Juni 2026 über 500 gekaufte Filme aus den Nutzerbibliotheken gelöscht hat – ohne Rückerstattung.

Schlechte Karten für Spieler

Der Verzicht auf eine transparente Kommunikation war Sonys größter Fehler – wird aber seit Jahren so durchgezogen. Ein klares Konzept für ein „Disc-to-Digital“-Programm oder die Bestätigung eines optionalen Laufwerks für die PS6 hätten den Zorn der Spieler gedämpft. So bleibt ein Systemwechsel mit maximalem Kontrollverlust für den Kunden.

Wer ab 2028 neue PlayStation-Spiele kauft, erwirbt kein Eigentum mehr, sondern lediglich eine jederzeit widerrufbare Lizenz im geschlossenen Sony-Netzwerk. Der klassische Spiele-Einzelhandel verliert sein wichtigstes Standbein. Konsumenten müssen sich darauf einstellen, dass Schnäppchen durch den Wegfall des Gebrauchtmarktes und der Handelskonkurrenz seltener werden. Die PS5 wird damit zur letzten Bastion für Sammler. Wer echte digitale Souveränität sucht, muss den Blick zwangsläufig in Richtung PC und offener Plattformen richten.