PlayStation doch dabei? State of Play für Juni mit Starfield angedeutet

Es war eine jener typischen Sommer-Gaming-Stille-Vor-der-Sturm-Phasen, in der man glaubte, Sony würde sich auch 2025 elegant aus der großen Summer Game Fest-Bühne heraushalten. Doch nun mehren sich die Anzeichen für ein Comeback – wenn auch in kleinerem Rahmen. Laut Jeff Grubb soll ein PlayStation State of Play im Juni stattfinden.

In der aktuellen Folge seines Formats Game Mess Mornings sagte er, dass weder er noch Kollege Nate the Hate etwas über ein Mai-Event gehört hätten. Stattdessen sei im kommenden Monat mit einem eher zurückhaltenden Format zu rechnen.

Dass es sich dabei nicht um ein pompöses Showcase handelt, dürfte Fans zwar enttäuschen, doch Grubb betont auch, wie ungewöhnlich verschlossen Sony in diesem Jahr agiert. Informationen dringen nur schwer nach außen – was wiederum Anlass zur Hoffnung gibt. Denn wenn Sony sich derart abschottet, hat das meist einen Grund. Und selten war Vorfreude auf Gerüchte so groß wie jetzt.

Was erwartet uns beim State of Play im Juni?

Während konkrete Details zur Spiele-Auswahl noch ausstehen, kursieren bereits heiße Kandidaten. Besonders Death Stranding 2: On the Beach dürfte ganz oben auf der Liste stehen. Auch Ghost of Yotei, das sich immer wieder in Flüstergesprächen der Szene zeigt, könnte endlich enthüllt werden. Beide Titel haben bereits genug Aufmerksamkeit erzeugt, um auch einem eher kleineren Format Glanz zu verleihen.

Spannender wird es bei Starfield. Die Gerüchteküche brodelt: Eine PS5-Portierung soll sich in den letzten Zügen befinden und könnte laut Insidern direkt nach dem Xbox-Exklusivzeitraum enthüllt und zeitnahe veröffentlicht werden. Ein solcher Schachzug – ausgerechnet auf einer PlayStation-Präsentation – wäre nicht nur strategisch clever, sondern auch ein deutliches Zeichen an die Community: Sony ist zurück im Spiel, wenn auch auf leisen Sohlen.

Zwischen Rückzug und Relevanz

Sonys unklare Kommunikationsstrategie der letzten Jahre hat viele ratlos zurückgelassen. Große Showcases? Fehlanzeige. Stattdessen häuften sich kleinere Info-Häppchen und sporadische Ankündigungen. Dass man sich nun für ein State of Play entscheidet, wirkt wie ein diplomatischer Mittelweg: präsent bleiben, aber ohne große Verpflichtungen. Vielleicht ist das auch ein Vorgeschmack auf ein größeres Comeback zur gamescom oder dem Tokyo Game Show-Zeitraum.

Sicher ist bisher nur: Die Konkurrenz schläft nicht – und auch wenn Sony nicht im Rampenlicht des Summer Game Fests stehen wird, sollte man den Juni dennoch rot im Kalender anstreichen. Denn wenn Sony still wird, hört man meistens kurz darauf ein lautes „Boom“.