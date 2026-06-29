PlayStation dominiert Launch-Verkäufe: 80 Prozent der AAA-Singleplayer liefert die Sony-Konsole

Die Debatte um die Verteilung der Vorbestellungen von „GTA 6“ hat eine fundamentale Wahrheit der Gaming-Branche freigelegt. PlayStation kontrolliert den Software-Markt bei großen Singleplayer-Releases fast im Alleingang.
Die Annahme, dass sich Multiplattform-Titel auf beiden Konsolen-Ökosystemen ähnlich gut verkaufen, ist widerlegt. Daten des Branchen-Analysten Christopher Dring zeigen ein extremes Ungleichgewicht bei der Veröffentlichung neuer AAA-Produktionen.
Die Zahlen der globalen Datenlieferanten
Demnach entfallen beim Launch eines großen Einzelspieler-Titels weltweit zwischen 75 und 80 Prozent der verkauften Konsolen-Exemplare auf die PlayStation 5. Für die Xbox Series X|S bleibt lediglich ein Rest von 20 bis 25 Prozent.
Diese Statistik basiert auf aggregierten Verkaufszahlen globaler Marktforscher und klammert den PC-Markt explizit aus. Der softwareseitige Vorsprung von Sony deckt sich damit nicht nur mit der größeren Hardware-Basis von schätzungsweise 92 Millionen PS5-Konsolen gegenüber rund 35 Millionen Xbox-Geräten. Er übertrifft sie proportional.
Bei reinen Online-Multiplayer-Titeln verschiebt sich das Verhältnis zwar etwas zugunsten von Microsoft, das strukturelle Problem der Xbox-Plattform bleibt jedoch bestehen. Wer ein klassisches AAA-Singleplayer-Spiel ohne Abo-Modell auf den Markt bringt, refinanciert die Entwicklung primär über die Kundschaft von Sony.
Abo-Mentalität bricht dem klassischen Software-Vertrieb das Genick
Die Ursachen für diese Verteilung liegen in der unterschiedlichen Konditionierung der Nutzerschaften. Microsoft hat seine Zielgruppe über Jahre hinweg an den Xbox Game Pass gewöhnt. Das Modell hat den klassischen Kauf von Vollpreistiteln für 70 bis 80 EUR auf der Xbox spürbar entwertet. Xbox-Spieler kaufen seltener zum Release, weil sie darauf warten, dass Software im Abonnement aufschlägt. Sony-Kunden hingegen sind nach wie vor bereit, den vollen Preis an der Ladentheke oder im PSN-Store zu hinterlegen.
Für Publisher hat diese Erkenntnis handfeste Konsequenzen. Der finanzielle und personelle Aufwand für eine zusätzliche Xbox-Portierung steht bei reinen Singleplayer-Spielen zunehmend in keinem gesunden Verhältnis mehr zum erwartbaren Ertrag. Wenn vier von fünf verkauften Konsolen-Disks oder -Downloads das PlayStation-Logo tragen, rutscht die Xbox in der Prioritätenliste der Studios automatisch nach hinten.
Die Zahlen entzaubern das Märchen vom gleichwertigen Konsolen-Duell. Die PlayStation bleibt die primäre Lead-Plattform für Entwickler. Wer Wert auf fehlerfreie, pünktliche Singleplayer-Blockbuster legt, kommt an Sonys Hardware nicht vorbei. Microsofts Strategie hat die Xbox als traditionelle Verkaufsplattform für Drittanbieter-Software im AAA-Segment de facto marginalisiert.
Marius Marmitt
Nicht mal GTA 4 gibt es für die Gsy 5 Pro
Rene Hab Keinen das sind aber dann meist Indis, Strategie Spiele usw. mittlerweile gibts fast alles auf Konsole, und erst recht die neueren wofür die PS5 ja da ist kommen meist für alle Plattformen und Half-Life (nicht half live) ist in dem Sinn ja auch ein exklusive was Sony mit anderen Marken auch hat.
Und den Artikel lesen und verstehen kannst du wohl auch nicht… seid wann ist CS ein AAA singleplayer spiel?
Maximilian Stark
GTA 4 gibt es nicht für PS5 ,also erzähl dich nicht solch Müll bitte !!
Ebenso kein Max Payne
Warum sollte ich mir solch , schäbige alte Konsole kaufen , für über 800€ 🤣🤣
Für nicht vorhandene Exklusivtitel von Sony …auf keinen Fall
Es gibt 4 mal soviele ps spieler als steam spieler nur mal so.
Die frage will ich Counter strike, hab ein pc und es dort ebenfalls noch nie gespielt.
Will ich Spider Man und co haben … nein will ich nicht ,folglich brauche ich dafür auch keine ausgelutschte Low end PS5 Pro , für über 800€
Rene Hab Keinen dann bist du auch nicht die Zielgruppe, folglich sind deine Kommentare hier schon kompletter Schwachsinn.
Dominik Roithmeier
Und das ist mir ne PS 5 nicht wert , 878€ ohne Laufwerk ,demnächst dann noch teurer !!
Was sind an knapp 900€ jetzt viel? Werde mir auxh die ps6 holen, obwohl ich ein pc mit einer 4080s noch da habe.
Dominik Roithmeier
Schon viel mit der alten CPU
Schauen wie lange es dauert bis Microsoft das wieder abstreiten muss…