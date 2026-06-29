PlayStation dominiert Launch-Verkäufe: 80 Prozent der AAA-Singleplayer liefert die Sony-Konsole

Die Debatte um die Verteilung der Vorbestellungen von „GTA 6“ hat eine fundamentale Wahrheit der Gaming-Branche freigelegt. PlayStation kontrolliert den Software-Markt bei großen Singleplayer-Releases fast im Alleingang.

Die Annahme, dass sich Multiplattform-Titel auf beiden Konsolen-Ökosystemen ähnlich gut verkaufen, ist widerlegt. Daten des Branchen-Analysten Christopher Dring zeigen ein extremes Ungleichgewicht bei der Veröffentlichung neuer AAA-Produktionen.

Die Zahlen der globalen Datenlieferanten

Demnach entfallen beim Launch eines großen Einzelspieler-Titels weltweit zwischen 75 und 80 Prozent der verkauften Konsolen-Exemplare auf die PlayStation 5. Für die Xbox Series X|S bleibt lediglich ein Rest von 20 bis 25 Prozent.

Diese Statistik basiert auf aggregierten Verkaufszahlen globaler Marktforscher und klammert den PC-Markt explizit aus. Der softwareseitige Vorsprung von Sony deckt sich damit nicht nur mit der größeren Hardware-Basis von schätzungsweise 92 Millionen PS5-Konsolen gegenüber rund 35 Millionen Xbox-Geräten. Er übertrifft sie proportional.

Bei reinen Online-Multiplayer-Titeln verschiebt sich das Verhältnis zwar etwas zugunsten von Microsoft, das strukturelle Problem der Xbox-Plattform bleibt jedoch bestehen. Wer ein klassisches AAA-Singleplayer-Spiel ohne Abo-Modell auf den Markt bringt, refinanciert die Entwicklung primär über die Kundschaft von Sony.

A new AAA single-player game on console tends to do about 75% – 80% of its sales (at launch) on PlayStation vs Xbox. That number is often lower when it comes to online multiplayer games. — Christopher Dring (@Chris_Dring) June 28, 2026

Abo-Mentalität bricht dem klassischen Software-Vertrieb das Genick

Die Ursachen für diese Verteilung liegen in der unterschiedlichen Konditionierung der Nutzerschaften. Microsoft hat seine Zielgruppe über Jahre hinweg an den Xbox Game Pass gewöhnt. Das Modell hat den klassischen Kauf von Vollpreistiteln für 70 bis 80 EUR auf der Xbox spürbar entwertet. Xbox-Spieler kaufen seltener zum Release, weil sie darauf warten, dass Software im Abonnement aufschlägt. Sony-Kunden hingegen sind nach wie vor bereit, den vollen Preis an der Ladentheke oder im PSN-Store zu hinterlegen.

Für Publisher hat diese Erkenntnis handfeste Konsequenzen. Der finanzielle und personelle Aufwand für eine zusätzliche Xbox-Portierung steht bei reinen Singleplayer-Spielen zunehmend in keinem gesunden Verhältnis mehr zum erwartbaren Ertrag. Wenn vier von fünf verkauften Konsolen-Disks oder -Downloads das PlayStation-Logo tragen, rutscht die Xbox in der Prioritätenliste der Studios automatisch nach hinten.

Die Zahlen entzaubern das Märchen vom gleichwertigen Konsolen-Duell. Die PlayStation bleibt die primäre Lead-Plattform für Entwickler. Wer Wert auf fehlerfreie, pünktliche Singleplayer-Blockbuster legt, kommt an Sonys Hardware nicht vorbei. Microsofts Strategie hat die Xbox als traditionelle Verkaufsplattform für Drittanbieter-Software im AAA-Segment de facto marginalisiert.