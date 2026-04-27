PlayStation-DRM nur ein peinlicher Bug? Insider vermuten „Kollateralschaden“

Die Aufregung um den vermeintlichen 30-Tage-Online-Zwang der PlayStation bekommt eine überraschende Wendung. Branchen-Insider vermuten hinter dem Lizenz-Ablaufdatum keinen bösen Plan, sondern einen technischen Patzer. Was wie eine DRM-Offensive auf PlayStation aussah, könnte ein Kollateralschaden eines hastig aufgespielten Sicherheits-Patches sein.

Die Befürchtungen waren massiv, doch nun deutet vieles auf eine Entwarnung hin. Laut dem X-Account Does it Play, einer Instanz für die Prüfung von Offline-Gaming, handelt es sich bei dem Timer um ein unbeabsichtigtes Problem.

Sicherheits-Patch mit Nebenwirkungen

Unter Berufung auf einen anonymen Insider berichtet Does it Play, dass Sony beim Beheben einer kritischen Sicherheitslücke – wahrscheinlich im Kontext der BootROM-Leaks Anfang 2026 – die Lizenz-Logik „kaputt gemacht“ hat.

Versehentlicher Timer: Die Insider geben an, dass Sony von der verwirrenden Benutzeroberfläche wusste, das Problem aber schlicht nicht für dringlich hielt.

Die Insider geben an, dass Sony von der verwirrenden Benutzeroberfläche wusste, das Problem aber schlicht nicht für dringlich hielt. Fokus auf PS4 : Aktuell scheint das Phänomen primär neu gekaufte Software auf der PlayStation 4 zu betreffen. Dass ein so fundamentaler Strategiewechsel nur eine alte Plattform und dort auch nur stichprobenartig treffen würde, spricht technisch klar gegen eine geplante DRM-Einführung.

: Aktuell scheint das Phänomen primär neu gekaufte Software auf der PlayStation 4 zu betreffen. Dass ein so fundamentaler Strategiewechsel nur eine alte Plattform und dort auch nur stichprobenartig treffen würde, spricht technisch klar gegen eine geplante DRM-Einführung. Inkonsistenz als Beweis: Da der Timer nicht bei allen Usern auftaucht, wirkt das Ganze eher wie ein fehlerhafter Code-Zweig als wie ein systemweites Rollout.

Received word from an anonymous insider. The Sony DRM issue is unintentional. From what we gathered, Sony accidentally broke something while fixing an exploit. They've known about the confusing UI for a while, but didn't see it as urgent. Hoping for a clarifying statement now. — Does it play? (@DoesItPlay1) April 25, 2026

Kann das wirklich ein Bug sein?

Es wäre nicht das erste Mal: Man erinnere sich an die „CBOMB“-Problematik, bei der eine leere Puffer-Batterie die gesamte Konsole lahmlegte. Sony ist bekannt dafür, bei sicherheitsrelevanten Updates an der Zeitverifikation des Systems zu schrauben. Dabei scheint die 30-Tage-Logik, die normalerweise nur für PS-Plus-Titel gilt, fälschlicherweise auf reguläre Kauf-Lizenzen übergesprungen zu sein.

Sollte sich die Bug-Theorie bestätigen, ist das zwar eine gute Nachricht für unsere digitalen Sammlungen, aber ein Schlappe für Sonys Qualitätskontrolle. Es führt uns drastisch vor Augen, wie fragil digitaler Besitz ist. Ein kleiner Fehler beim Patchen einer Sicherheitslücke reicht aus, um uns den Zugang zu unseren Käufen zu verwehren. Eine offizielle Stellungnahme von Sony steht noch aus, ist aber nach dem massiven Community-Echo nun fast unumgänglich.