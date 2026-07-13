PlayStation droht erste Kartellklage: Mexiko prüft Digital-Monopol von Sony

Die Pläne von Sony, die Produktion physischer Spiele ab Januar 2028 komplett einzustellen, stoßen auf den ersten Widerstand staatlicher Regulierungsbehörden. Die mexikanischen Abgeordneten Iraís Reyes und Luis Donaldo Colosio reichen in dieser Woche eine formelle Kartellbeschwerde bei der nationalen Wettbewerbskommission ein.

Die Begründung lautet auf unlauteren Wettbewerb und die gezielte Ausschaltung des freien Marktes. Sony droht damit ein langwieriges Prüfverfahren in einem der wichtigsten lateinamerikanischen Märkte. Ob dies Aussicht auf Erfolg hat, ist unklar. Kein Hersteller kann zur Bereitstellung von Discs gezwungen werden, wie jüngst am Beispiel der EU dargestellt.

Das PlayStation-Ecosystem im Visier der Kartellwächter

Der Kern der Klage zielt auf die totale Kontrolle der Handelskette. Fällt das physische Medium weg, verbleibt der PlayStation Store als einziger digitaler Marktplatz für Software auf der Konsole. Verbraucher verlieren damit jegliche Option, Preise bei externen Einzelhändlern zu vergleichen oder auf den Gebrauchtwarenmarkt auszuweichen. Der klassische Handel wird schlicht umgangen. Ein digitaler Zwang.

Die Abgeordneten argumentieren, dass Sony in diesem Szenario gleichzeitig als Plattformbetreiber, Software-Distributor und alleiniger Preissetzer agiert. Das verstößt nach Ansicht der Kläger gegen das mexikanische Wettbewerbsrecht. Zudem wird die mangelnde Netzinfrastruktur im Land angeführt. Ein reines Digitalmodell schließt Käufer in Regionen ohne Breitbandinternet systematisch aus. Das ist die Realität abseits der Ballungszentren.

Digitale Lizenzen statt echtem Eigentum

Ein weiterer Hebel der Klage betrifft den rechtlichen Status digitaler Käufe. Der Übergang zum reinen Download-Modell verwandelt den Spielekauf in den Erwerb einer temporären Nutzungslizenz. Die Kontrolle verbleibt vollständig beim Hersteller. Die Kläger verweisen hierbei auf vergangene Vorfälle, bei denen Sony europäischen Nutzern bereits gekaufte Film- und TV-Lizenzen aus den Bibliotheken gelöscht hat. Ein Präzedenzfall mit Signalwirkung.

Für Entwickler und Publisher verschärft sich die Situation gleichermaßen. Ohne den physischen Vertriebsweg sind Studios zu einhundert Prozent von Sonys digitaler Infrastruktur und den dort diktierten Umsatzbeteiligungen abhängig. Der Vorwurf der relativen monopolistischen Praxis steht im Raum. Sony hebelt den Markt aus.

Der Fall könnte dabei weit über PlayStation hinausgehen. Denn wenn Behörden argumentieren, dass Sony durch die Abschaffung physischer Spiele einen zu großen Einfluss auf den Vertrieb digitaler Inhalte erhält, stellt sich zwangsläufig eine größere Frage: Wo endet die freie Unternehmensentscheidung und wo beginnt die Kontrolle eines digitalen Gatekeepers?

Nach dieser Logik könnte man auch andere Plattformanbieter ins Visier nehmen. Müsste Netflix wieder Blu-rays anbieten, wenn der Konzern den Markt für Streaming-Filme dominieren würde? Wahrscheinlich nicht – denn Kartellrecht schützt keine nostalgischen Formate. Entscheidend ist vielmehr, ob ein Unternehmen seine Marktmacht nutzt, um Alternativen auszuschließen.

Die Disc ist nicht das Problem

Genau hier liegt der eigentliche Konflikt: Nicht die Disc als Datenträger steht im Mittelpunkt, sondern die Frage, ob digitale Plattformen irgendwann selbst bestimmen können, wie Verbraucher Inhalte kaufen, besitzen und nutzen dürfen.

Kurz gesagt: Eine solche Kartellbeschwerde könnte Sony unter Druck setzen – aber die Chance, dass ein Gericht oder eine Wettbewerbsbehörde Sony tatsächlich zwingt, wieder Discs zu produzieren, ist relativ gering. Daran sollten sich die Spieler gewöhnen. Der größere Hebel wäre eher: Sony muss den digitalen Markt offener gestalten.

Die mexikanische Initiative legt den Finger in eine offene Wunde der digitalen Transformation. Für Spieler geht es beim Wegfall physischer Medien nicht nur um Nostalgie, sondern um ganz konkrete Fragen nach Kontrolle, Preisgestaltung und langfristigem Zugriff auf gekaufte Inhalte.

Dass Politiker diese Entwicklung prüfen lassen, ist daher kein reiner Aktivismus, sondern eine Reaktion auf die wachsende Macht digitaler Plattformbetreiber. Ob Sony mit seiner Strategie tatsächlich eine wettbewerbswidrige Grenze überschreitet, müssen am Ende die Behörden klären.

Das Verfahren in Mexiko könnte jedoch richtungsweisend werden – nicht nur für PlayStation, sondern für die gesamte digitale Unterhaltungsbranche. Denn die entscheidende Frage lautet: Dürfen Unternehmen ihre Ökosysteme nach eigenen Regeln schließen, wenn Millionen Nutzer bereits darin gebunden sind?