PlayStation enthüllt „Death Stranding 2“ Special-Panel beim SXSW 2025

Hideo Kojima und sein Team bei Kojima Productions werden beim SXSW 2025 ein exklusives Panel zu Death Stranding 2: On the Beach präsentieren. Am 9. März um 16:00 Uhr hebt sich der Vorhang für neue Details zur mit Spannung erwarteten Fortsetzung.

Sony Interactive Entertainment und Kojima Productions laden Fans dazu in den Ballsaal D der SXSW ein, um aus erster Hand zu erfahren, was Death Stranding 2: On the Beach für Spieler bereithält. Das Spiel, das noch 2025 für die PlayStation 5 erscheinen soll, knüpft an die Ereignisse des ersten Teils an und führt Sam Porter Bridges auf eine noch größere, tiefere und mysteriösere Reise.

Hideo Kojima gibt exklusive Einblicke

Wie nicht anders zu erwarten, wird Hideo Kojima persönlich auf der Bühne stehen, um über das Universum von Death Stranding 2 zu sprechen. Mit seinem einzigartigen Storytelling, das irgendwo zwischen Kino, Philosophie und Game-Design schwebt, dürfte das Panel ein Highlight der SXSW werden. Gibt es neue Gameplay-Mechaniken? Werden wir endlich mehr über die neuen Charaktere erfahren? Kojima ist bekannt für kryptische Andeutungen – doch vielleicht verrät er diesmal etwas mehr.

Neben dem Panel dürfen sich Besucher über einen Pop-up-Shop freuen, in dem brandneue und exklusive Death Stranding 2-Artikel angeboten werden. Welche Sammlerstücke es dort genau geben wird, bleibt noch geheim – aber für Kojima-Fans dürfte die Versuchung groß sein, ein paar Dollar zu investieren.

Death Stranding 2: Mehr als nur eine Fortsetzung?

Death Stranding 2: On the Beach setzt die Geschichte von Sam (Norman Reedus), Fragile (Léa Seydoux) und dem geheimnisvollen Antagonisten Higgs (Troy Baker) fort. Dazu gesellen sich neue Figuren, darunter Elle Fanning, Shioli Kutsuna und der Oscar-prämierte Regisseur George Miller.

Die Fortsetzung verspricht, das Konzept von Verbindungen und Isolation weiter auszubauen. Doch diesmal stellt sich eine quälende Frage: Hätten wir uns überhaupt verbinden sollen? Diese düstere Note könnte darauf hindeuten, dass Kojima erneut mit tiefgehenden philosophischen Themen spielt.

SXSW, das 1987 ins Leben gerufen wurde, hat sich längst als eines der wichtigsten Kultur- und Technikfestivals etabliert. Es vereint Musik, Film, Technologie und Gaming – und bietet den perfekten Rahmen für ein Prestige-Projekt wie Death Stranding 2.

Das Release-Datum zu Death Stranding 2: On the Beach könnte bereits beim morgigen State of Play enthüllt werden.