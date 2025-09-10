PlayStation Family App: Volle Kontrolle über Kinderaccounts vom Smartphone aus

Sony macht einen wichtigen Schritt für Familien. Mit der PlayStation Family App können Eltern ab sofort das Gaming ihrer Kinder direkt vom Smartphone aus verwalten. Die App ist ab heute weltweit auf iOS und Android verfügbar und bietet deutlich mehr Kontrolle als die bisherigen Konsolen-Einstellungen.

Alles auf einen Blick: Playtime, Inhalte und Social Features

Die App ist simpel aufgebaut, sodass auch Eltern ohne Technikaffinität schnell einen Kinderaccount einrichten können. Dank Guided Onboarding wird der Prozess Schritt für Schritt erklärt. Danach können Eltern in Echtzeit sehen, was ihr Kind gerade spielt, und sogar Anfragen für zusätzliche Spielzeit oder Inhalte direkt bestätigen oder ablehnen.

Spielzeitlimits lassen sich flexibel für jeden Wochentag einstellen. Kinder können bei Bedarf extra Spielzeit beantragen – alles direkt über die App. Auch die finanziellen Ausgaben im PlayStation Store lassen sich regulieren. Man kann Guthaben hinzufügen, Kontostände prüfen und monatliche Ausgabenlimits setzen.

Mehr Kontrolle bei Inhalten und Social Interactions

Die App erlaubt außerdem eine einfache Anpassung der Inhalte. Altersgerechte Filter lassen sich per Knopfdruck aktivieren oder individuell anpassen. So behalten Eltern die Kontrolle über Spiele und Filme, die ihr Kind konsumiert. Auch soziale Interaktionen im Netzwerk können verwaltet werden – wer darf chatten, spielen oder Freundschaftsanfragen senden.

Ein nützliches Feature sind die Activity Reports: Sie zeigen täglich und wöchentlich an, wie lange und was gespielt wurde. Damit haben Eltern jederzeit den vollen Überblick über die Gaming-Gewohnheiten ihres Kindes.

Die PlayStation Family App ist kein Luxus, sondern eine sinnvolle Erweiterung. Sie bündelt alle relevanten Funktionen, die Eltern bisher mühselig über die Konsole oder verschiedene Menüs steuern mussten, in einer klaren, mobilen Oberfläche. Für Familien mit mehreren Kindern oder viel Gaming-Zeit ist das ein echter Gewinn. Kritisch bleibt: Die App ersetzt nicht die elterliche Begleitung. Kontrolle ist gut, Verständnis ist besser.