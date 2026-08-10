PlayStation-Games auf Steam Deck: Asobi bringt PlayStation Plus Cloud-Streaming ohne PS5

Die Drittanbieter-App Asobi ermöglicht ab sofort das direkte Cloud-Streaming von PlayStation Plus-Titeln auf dem Steam Deck und anderen Linux-Systemen, ohne dass dafür eine physische PS5-Konsole eingeschaltet sein muss.

Sony-Katalog direkt auf Linux-Hardware

Bisher diente Valves Handheld bei PlayStation-Titeln primär als Anzeigegerät für das lokale Remote Play. Eine laufende Konsole im selben Netzwerk war zwingend erforderlich. Entwickler ichenzo hebelt diese Begrenzung mit der Asobi-App nun aus.

Das Programm nutzt die Cloud-Infrastruktur von Sony. Voraussetzung dafür ist ein aktives Abonnement von PlayStation Plus Premium sowie ein verknüpfter PSN-Account. Neben gewählten Titeln aus dem P layStation Plus-Katalog lassen sich auch ausgewählte, bereits digital erworbene PS5-Spiele direkt aus der Cloud abrufen.

Die Einbindung unterscheidet sich deutlich von bisherigen Basteleien. Kein Wechsel in den Desktop-Modus. Keine manuelle Skript-Installation über GitHub. Asobi wird direkt als Anwendung über den normalen Steam-Shop verteilt. Der Test läuft bereits.

„Good news everyone! The PlayTest for Asobi: Remote Play on Steam Deck, Steam Machine, and Linux is live now“, meldete Entwickler ichenzo auf Reddit.

Kostenloses Basis-Paket trifft kostenpflichtige Performance

In der finalen Version setzt das Entwicklerteam auf ein Freemium-Modell. Die kostenlose Basisvariante beschränkt den Stream auf 1080p bei 30 Bildern pro Sekunde. Wer flüssigere Bildraten und bessere Optik will, muss zahlen. Das Premium-Paket schaltet 1080p mit 60 FPS, HDR-Unterstützung, manuelle Bitraten-Steuerung, Modi für geringe Latenz sowie Haptik-Feedback für Controller frei.

Während der aktuellen Beta-Phase sind sämtliche Premium-Funktionen für alle Testteilnehmer ohne Aufpreis freigeschaltet. Eine Windows-Version befindet sich laut Entwickler ebenfalls in Arbeit.

Sony bietet bislang keine offizielle PlayStation Plus Cloud-Streaming-App für SteamOS an. Asobi schließt diese Lücke ohne offizielle Lizenz. Das Risiko bleibt somit beim Nutzer. Sony könnte die Schnittstellen jederzeit blockieren.

Für Besitzer eines Steam Decks mit PlayStation Plus-Premium-Abo ist Asobi technisch ein enormer Gewinn. Die Abhängigkeit von der heimischen PS5 fällt komplett weg. Wer unterwegs ein stabiles WLAN besitzt, spart Speicherplatz und Akkuleistung, da die Rechenarbeit auf den Sony-Servern stattfindet. Bleibt abzuwarten, wie stabil die Latenzen im Alltagsausfall abschneiden und wie viel die Premium-Option nach der Testphase kosten wird.