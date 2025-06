PlayStation gegen Nintendo: Wie Sony sich die nächste Spielergeneration sichern will

Die Fronten in der Gaming-Welt verschieben sich. Während Microsoft nach dem Schritt zur Multiplattform-Strategie zunehmend an Profil verliert, richtet sich Sonys Blick nun klar auf Nintendo. Und das nicht ohne Grund: Die neue Nintendo Switch 2 ist ein Verkaufserfolg und trifft einen Nerv – vor allem bei jüngeren Spielern.

Sony scheint das registriert zu haben, auch wenn man sich öffentlich betont gelassen gibt.Während des aktuellen Investorenbriefing stellte sich die Frage, ob und wie PlayStation verhindern will, dass Nintendo zu viel vom eigenen Kuchen abschneidet. Die Antwort: Man setzt auf Charaktere wie Astro Bot, auf Anime und auf gezielte Diversifizierung des eigenen Angebots.

Nintendo zielt auf die Jüngsten – Sony zieht nach

Dass Nintendo den Markt der jungen Spieler seit Jahrzehnten fest im Griff hat, ist keine neue Erkenntnis. Doch durch die neue Hardware-Generation und starke Marken wie Mario oder Pokémon ist das Unternehmen aktuell wieder besonders präsent. Die Nintendo Switch 2 verkauft sich hervorragend, was für Sony durchaus ein Warnsignal darstellt – auch wenn man das intern offenbar anders bewertet.

Hideaki Nishino, verantwortlich für das Plattform-Erlebnis bei Sony, sprach kürzlich davon, dass PlayStation mit einem „eigenen strategischen Ansatz“ operiere. Ziel sei es, bestehende Spieler zu halten und neue zu gewinnen – insbesondere durch die Erweiterung des Markenerlebnisses auf neue Medien.

PlayStation-Studios-Chef Hermen Hulst wurde in diesem Zusammenhang deutlicher: Mit Spielen wie „Astro Bot“, das beim Team ASOBI in Tokio entsteht, wolle man bewusst auch Kinder und Familien ansprechen. Gleichzeitig sieht er Anime als entscheidenden Faktor für die Ansprache neuer Zielgruppen. Das macht Sinn – zum einen, weil Anime international zunehmend gefragt ist, zum anderen, weil die Verbindung zur Gaming-Welt oft fließend ist.

Sony setzt auf ein ganzes Ökosystem

Sony denkt längst über klassische Games hinaus. Franchises wie Horizon sollen nicht nur mit Spielen, sondern auch mit Serien oder Filmen neue Relevanz bekommen. Gerade Anime-Produktionen könnten laut Hulst dazu beitragen, jüngere Generationen an die Marke PlayStation heranzuführen – ein Bereich, in dem Nintendo durch jahrelange Erfahrung mit transmedialem Storytelling (man denke nur an Pokémon) einen klaren Vorsprung hat.

Dennoch: Sony hat die Mittel, Strukturen und Inhalte, um aufzuholen. Die Diversifizierung der Zielgruppen ist überfällig – bislang dominieren bei PlayStation vor allem cineastische AAA-Titel, die eher auf ein erwachsenes Publikum zielen. In Zeiten von „Minecraft“, „Roblox“ und „Fortnite“ braucht es jedoch auch Angebote für die nächste Spielergeneration – nicht nur, um konkurrenzfähig zu bleiben, sondern um langfristig Relevanz zu sichern.

Und da Microsoft mit seiner Multiplattform-Strategie kaum noch als direkte Konkurrenz wahrgenommen wird, kann sich Sony diese Neuausrichtung auch leisten. Ob sie funktioniert, wird sich zeigen. Aber der Wille ist erkennbar.

Was meint ihr: Reicht ein „Astro Bot“ und ein bisschen Anime, um Nintendo bei den Jüngsten Paroli zu bieten?