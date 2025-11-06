PlayStation greift an: Der nächste Schlag gegen Xbox im Cloud- und Cross-Buy-Bereich

PlayStation scheint entschlossener denn je, Microsoft in jeder Hinsicht abzuhängen, und diesmal trifft es Xbox an ihrem letzten verbliebenen Alleinstellungsmerkmal: dem Cloud- und Cross-Buy-Ökosystem. Sony hat den nächsten Schlag gesetzt und zeigt damit, dass man sich nicht länger nur auf Exklusivtitel und Hardware verlassen will, sondern das digitale Spielfeld neu verteilt.

Was ist passiert? Mit einem massiven Update hat Sony die PlayStation Portal, ursprünglich ein reines Remote-Play-Gerät, zu einem vollwertigen Cloud-Gaming-Handheld aufgewertet. Spieler können nun tausende PS5-Titel direkt aus der Cloud streamen, ganz ohne Konsole. Laut offiziellen Zahlen umfasst die PlayStation-Cloud über 2.800 Spiele, deutlich mehr als die rund 2.000+ Titel bei Microsofts Xbox Cloud Gaming. Und damit nicht genug: Auch auf dem PC lassen sich die Spiele künftig streamen.

Für Sony ist das mehr als nur ein technischer Fortschritt, es ist ein strategischer Sieg. Die einst belächelte PlayStation Portal, die zu Beginn kaum Sinn ergab, wird plötzlich zum Türöffner in eine Welt, in der die PS5-Hardware keine Pflicht mehr ist. Microsoft mag mit Game Pass und Cloud-Pioniergeist vorgelegt haben, doch Sony hat jetzt die schlagkräftigere Bibliothek und die klarere Vision.

Xbox verliert, was es einst ausmachte

Während Sony seine Cloud-Plattform ausbaut, schwächt Microsoft ausgerechnet die Punkte, die Xbox bisher besonders machten. Exklusivtitel? Tot. Cross-Buy mit „Play Anywhere“? Wackelt. Und selbst die heilige Markensäule Halo landet noch in diesem Jahr auf der PlayStation.

Xbox-Chefin Sarah Bond bezeichnete Exklusivität kürzlich als „antiquiert“, während Microsoft-CEO Satya Nadella Xbox lieber zu einem „zweiten Microsoft Office“ machen will, also einer Plattform ohne klare Identität, aber mit Service-Charme. Das Problem dabei ist, dass Games kein Tabellenkalkulationsprogramm sind. Markenbindung funktioniert in dieser Branche über Emotion, Zugehörigkeit und exklusive Erlebnisse.

Sony attackiert Xbox im eigenen Revier

Besonders pikant ist Sonys nächster Schritt. Jüngste Leaks deuten darauf hin, dass Sony an einem eigenen Cross-Buy-System arbeitet, analog zu „Xbox Play Anywhere“. Damit könnten PS5-Spieler künftig ein Spiel einmal kaufen und vermutlich sowohl auf Konsole als auch auf PC nutzen. Sollte das Realität werden, verliert Microsoft das letzte klare Argument für sein vernetztes Ökosystem.

Zugleich gibt es Gerüchte, Sony plane einen eigenen PC-Store, um künftig nicht mehr von Steam abhängig zu sein und den vollen Umsatz selbst einzubehalten. Das würde PlayStation noch stärker auf dem PC-Markt positionieren, genau dort, wo Microsoft mit Windows eigentlich unangreifbar sein sollte.

Während Microsoft also zunehmend seine Exklusivität aufgibt, öffnet sich Sony gezielt, aber kontrolliert, wie man an Helldivers 2 sieht. Der Unterschied liegt in der Strategie. Sony erweitert sein Ökosystem, ohne seine Markenidentität zu verwässern. Microsoft dagegen verschenkt seine größten Stärken in einem Versuch, „freundlicher“ zu wirken.

Der Wandel mit Ansage

Xbox steht heute für einen riesigen Katalog, aber ohne Richtung. Game Pass wirkt wie ein Buffet, das alles anbietet, und dadurch beliebig wird. Sony hingegen setzt auf klar definierte Ökosysteme, die sich gegenseitig ergänzen: PS5, Portal, Cloud, PC. Und das alles mit einer Prise Exklusivität, die den Wert der eigenen Marke hochhält.

Während Xbox-Chef Phil Spencer noch 2021 betonte, man habe Bethesda gekauft, um „exklusive Spiele für Xbox zu bringen“, scheint davon heute nichts mehr übrig. Stattdessen verschenkt man Starfield an den PC-Markt, öffnet Halo für PlayStation und verliert dabei die eigene Handschrift.

Sony hat Microsofts einstige Stärken Stück für Stück übernommen und womöglich verbessert. Cloud? Jetzt stärker. Cross-Buy? In Arbeit. Exklusivität? Ungebrochen. Und während bei Xbox intern um Budgets und Strukturen gerungen wird, wirkt PlayStation strategisch fokussiert In einer Welt, in der Xbox keine echten Alleinstellungsmerkmale mehr hat, stellt sich eine bittere Frage: Warum überhaupt noch eine Xbox kaufen, wenn PlayStation alles kann – und mehr?

Was meint ihr, ist Microsofts „offene“ Strategie ein Fortschritt oder der Anfang vom Ende der Xbox-Identität?