PlayStation High-End-Handheld soll in Kooperation mit Samsung entstehen – Bericht

Während derzeit alle gebannt auf die Markteinführung der Nintendo Switch 2 blicken, werkelt Sony offenbar im Verborgenen an einem spektakulären Comeback im Handheld-Sektor. Unter dem mysteriösen Codenamen „Jupiter“ kursieren derzeit weitere Gerüchte über ein tragbaren PlayStation-Handheld, der nicht nur ein leistungsstarker Gaming-Begleiter werden soll, sondern auch technologisch ein gewaltiger Sprung sein könnte – dank eines angeblichen 2-nm-Chips aus Samsungs High-End-Produktion.

Ein Handheld wie aus der Zukunft?

Laut einem Leak von Branchen-Insider @Jukanlosreve soll Sony mit AMD und Samsung an einem „Low-Power-Gaming-SoC-Projekt“ arbeiten. Herzstück dieses neuen Systems: Ein brandneuer 2-nm-Chip, der im SF2P-Verfahren von Samsung Foundry gefertigt wird. Das wäre ein enormer Fortschritt, denn der SF2P-Knoten soll nicht nur deutlich effizienter sein als frühere Herstellungsprozesse, sondern auch eine deutlich gesteigerte Leistung ermöglichen – und das bei reduziertem Stromverbrauch. Ideale Voraussetzungen also für ein tragbares Gerät, das lange Laufzeiten und starke Grafik verspricht.

Der geplante Chip ist offenbar noch Gegenstand laufender Verhandlungen zwischen Sony, AMD und Samsung, weshalb das Projekt bis mindestens 2028 nicht in Serienfertigung gehen soll. Sollte Sony sich für eine Markteinführung entscheiden – was bisher nur auf Spekulationen basiert – könnte man also mit einem echten Technologieträger rechnen, der sogar aktuelle Konsolen wie die Switch technisch hinter sich lässt.

Konkurrenz belebt das Handheld-Geschäft – oder?

Dass Sony den tragbaren Markt nicht völlig aufgegeben hat, ist spätestens seit der Cloud-basierten PlayStation Portal wieder Thema. Doch während Microsoft offenbar schon Ende 2025 mit einem eigenen AMD-Handheld starten will und Nintendo am 5. Juni mit der Switch 2 vorlegt, bleibt Sony traditionell still – vielleicht zu still?

Der vermeintliche Release von „Jupiter“ im Jahr 2028 klingt für viele zu weit weg. In vier Jahren kann viel passieren – in der Branche, bei der Technik, aber auch bei Sonys strategischer Ausrichtung. Vielleicht kommt ein Handheld, vielleicht in Verbindung mit der PS6. Vielleicht erleben wir sogar den nächsten PS Vita-Moment – nur diesmal mit echter Zukunftstechnik.

Ob das Projekt „Jupiter“ tatsächlich Realität wird, ist offen. Die Kombination aus fortschrittlicher 2-nm-Fertigung, AMD-Technologie und Sonys Gaming-Know-how klingt jedenfalls wie ein Traum für Tech-Fans – bleibt aber bis auf Weiteres genau das: ein Traum. Was bleibt, ist die Gewissheit, dass Sony den Handheld-Markt nicht aus den Augen verloren hat. Und das allein ist schon ein Hoffnungsschimmer für alle, die die PS Vita noch im Herzen tragen.