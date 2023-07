PlayStation jetzt offiziell bei Threads, Twitter bald Geschichte?

Heute ist die neue Social Media Plattform Threads gestartet, die als ein direkter Angriff auf Twitter wahrgenommen wird. Umgehend haben es sich dort die großen Publisher bequem gemacht, einschließlich Sony, Square Enix & Co.

Threads gehört zum Meta-Konzern und soll laut diesem ein freundlicher Ort für Unterhaltungen werden, was der Name an sich schon suggeriert. Momenten sind die Funktionen von Threads jedoch noch recht eingeschränkt, während der Dienst in Deutschland offiziell auch noch gar nicht verfügbar ist. Über Umwege kann man die App trotzdem installieren, auf Android unter anderem über APK Mirror.

Mit eurem Instagram Account kann man auch umgehend mit Threads loslegen, die miteinander verbunden sind.

Was ist Threads?

Innerhalb der ersten Stunden konnte Threads über 10 Millionen User für sich gewinnen, während Meta-Boss Mark Zuckerberg die 1 Milliarde anstrebt. Zwar gibt es mit Mastodon & Co. bereits Twitter-Alternativen, wirklich durchsetzen konnte sich davon bislang aber keine so recht. Das größte Potenzial bietet nun mal Meta durch die direkte Anbindung an Instagram und der vorhandenen User-Base.

Während Instagram für das Teilen von Bildern gedacht ist, soll es sich bei Threads um die Text-Version davon handeln, die Realtime-Updates bietet. Dazu plant man auf kurz oder lang die Anbindung an verschiedene Social-Networks, um Inhalte flächendeckend teilen zu können und das Internet damit neu zu gestalten.

„Egal, ob du ein YouTuber oder ein Gelegenheitsposter bist, Threads bietet einen neuen, separaten Bereich für Echtzeit-Updates und öffentliche Konversationen. Wir arbeiten daran, Threads mit den offenen, interoperablen sozialen Netzwerken kompatibel zu machen, von denen wir glauben, dass sie die Zukunft des Internets gestalten können.“ Meta

Wer bestimmte Marken, Publisher oder Entwickler sucht, brauch dazu nur die offizielle URL von Threads https://www.threads.net/ aufzurufen und nach dem / ein @NAME setzen. So findet man zum Beispiel schon PlayStation und Square Enix dort. Auch wenn der Dienst offiziell noch nicht in Deutschland gestartet ist, gibt es uns ebenfalls schon auf Threads unter diesem Link.

Die Aussichten von Threads sind schon jetzt sehr gut, nachdem Twitter derzeit unter einem echten User-Exodus zu leiden hat. Seit Elon Musk das Social Network aufgekauft hat, wurden einige fragwürdige Entscheidungen für Twitter getroffen, darunter die Einführung einer Paywall, Lesebeschränkungen und mehr. Zudem hat das Netzwerk mit dem Vorwurf einer toxischen Umgebung zu kämpfen. Für Musk entwickelt sich der Kauf derzeit daher zum Milliardengrab und man wird sehen, wie lange es Twitter in der jetzigen Form noch gibt.