PlayStation-Monopol: Sony droht Milliardenzahlung vor britischem Gericht

Sony steht in London vor einer Sammelklage in Höhe von 2 Milliarden Pfund (ca. 2,7 Milliarden US-Dollar). Der Vorwurf: Das Unternehmen missbrauche seine marktbeherrschende Stellung, um über den PlayStation Store überhöhte Preise für digitale Spiele und In-Game-Inhalte zu diktieren.

Rund 12,2 Millionen PlayStation-Nutzer im Vereinigten Königreich könnten direkt von dem Verfahren betroffen sein. Die Kläger argumentieren, dass Sony durch die Schließung seines Ökosystems – insbesondere durch das Verbot von Download-Gutscheinen bei Drittanbietern vor einigen Jahren – einen „gefangenen Kundenstamm“ geschaffen habe. Während im physischen Handel Wettbewerb herrsche, gäbe es im digitalen Bereich für PS5-Besitzer keine Alternative zum hauseigenen Store.

Sicherheit und Subventionierung als Verteidigung?

Sony weist die Vorwürfe zurück und führt primär zwei Argumente an. Erstens stelle die Öffnung für alternative Storefronts ein erhebliches Sicherheits- und Datenschutzrisiko für die Nutzer dar. Zweitens rechtfertigt der Konzern sein Modell mit der Hardware-Kalkulation.

Konsolen werden oft mit sehr geringen Margen verkauft. Die Provisionen aus dem digitalen Store seien essenziell, um die Hardware-Entwicklung und den niedrigen Einstiegspreis der Konsolen überhaupt zu finanzieren.

Der „Helix“-Faktor: Ein teurer Ausblick auf die Konkurrenz

Die Debatte gewinnt durch Microsofts Strategiewechsel an Brisanz. Gerüchte um die kommende Konsole „Xbox Project Helix“ deuten auf ein offenes System hin, das alternative Stores wie Steam unterstützen könnte. Dieser Verzicht auf das geschlossene Monopol hat jedoch seinen Preis. Ohne die garantierten Einnahmen aus dem Store-Monopol wird für die neue Xbox-Hardware ein Preis von 1.200 US-Dollar oder mehr spekuliert.

Sony steht mit diesem Problem nicht allein da. Auch Apple und Valve sehen sich derzeit ähnlichen rechtlichen Prüfungen ihrer Store-Praktiken gegenüber. Sollte Sony unterliegen, müssten schätzungsweise 12,2 Millionen britische Spieler mit einer Entschädigung von etwa 162 Pfund (~217 US-Dollar) pro Person rechnen.

Das Verfahren rüttelt am Fundament der Konsolen-Finanzierung. Sollte das Gericht das Store-Monopol kippen, ist das Ende der subventionierten Hardware besiegelt. Nutzer müssten dann zwar nicht mehr 30 % „Plattform-Steuer“ auf jedes digitale Spiel zahlen, dafür aber beim Hardware-Kauf tief in die Tasche greifen – wie es die Gerüchte um die 1.200-Dollar-Xbox bereits andeuten.