PlayStation Network seit Stunden offline – Wann können Spieler wieder online gehen?

Der Ausfall begann am 7. Februar 2025 gegen 19:00 Uhr und dauert zum Zeitpunkt der Berichterstattung bereits mehrere Stunden an. Sony hat das Problem bestätigt, jedoch keinen Zeitplan für die Wiederherstellung genannt. Dies könnte darauf hindeuten, dass das Unternehmen selbst noch keine genaue Einschätzung hat, wie lange die Störung andauern wird.

Das PlayStation Network (PSN) ist seit Stunden ausgefallen, und die Spieler weltweit fragen sich, wann sie endlich wieder online gehen können. Der Ausfall betrifft nicht nur PS4- und PS5-Nutzer, sondern auch PS3, PS Vita, PlayStation VR, PlayStation Portal und alle anderen PlayStation-Geräte, die eine Verbindung zu PSN herstellen. Laut dem offiziellen Serverstatus von Sony ist jeder Teil von PSN betroffen. Online-Spiele, der PlayStation Store, Nachrichten an Freunde oder das Einloggen in das eigene Konto – nichts funktioniert mehr.

