PlayStation Now im April kommt mit diesen Spielen

Sony hat das neue PlayStation Now Line-Update für den Monat April 2022 vorgestellt, unter denen sich wieder ein paar interessante Titel befinden.

Freuen kann man sich demnach auf Outer Wilds, WRC 10 FIA World Rally Championship, Journey to the Savage Planet und Werewolf The Apocalypse – Earthblood, die ab dem 05. April 2022 der umfangreichen Bibliothek zum Streaming und Download zur Verfügung stehen.

Damit endet das klassische PlayStation Now auf fast, denn ab Juni rollt Sony das neue PlayStation Plus aus, das den Streaming-Dienst dann beinhaltet. Wer eine der höheren Stufen wählt, kann damit auf ausgewählte Titel zurückgreifen, die es bisher nur bei PlayStation Now gab.

Los geht es hier mit PlayStation Plus Extra, das einen Katalog von bis zu 400 der unterhaltsamsten PS4- und PS5-Spiele hinzufügt, darunter Blockbuster-Hits aus den PlayStation Studios und von Drittanbietern.

Noch mehr gibt es mit PlayStation Plus Premium, mit dem weitere 340 zusätzliche Spiele hinzugefügt werden, darunter PS3-Spiele, die über Cloud-Streaming verfügbar sind, sowie beliebte Spieleklassiker der ersten PlayStation-, PS2- und PSP-Generation, die entweder per Streaming oder als Download verfügbar sind

Bis es soweit ist, steht wie gewohnt das bisherige PlayStatinon Now Line-Up zur Verfügung.