PlayStation Now im Dezember, diese Spiele sind neu

Nach PlayStation Plus hat Sony nun auch das neue PlayStation Now Line-Up für den Monat Dezember enthüllt, das vier neue Spiele umfasst.

Mit dabei sind im Dezember die GTA III – Definitive Edition, Final Fantasy X/X-2 HD Remaster, Spitlings und John Wick Hex, die ab dem 7. Dezember in der umfangreichen Bibliothek zum Streaming und Download zur Verfügung stehen.

Gleichzeitig verlassen damit die Metal Gear Solid HD Collection, BroForce und Stranded Deep das PlayStation Now Angebot.

Eine ausführliche Vorstellung der neuen Spiele gibt es auf dem offiziellen PlayStation Blog.

Für 9,99 Euro pro Monat, 24,99 Euro für drei Monate oder 59,99 Euro für ein ganzes Jahr haben Nutzer von PlayStation Now Zugriff auf über Hunderte von Spielen. Die Titel für PlayStation 4, PlayStation 3 und PlayStation 2 können online gestreamt werden; für PlayStation 4-Spiele besteht die Möglichkeit, diese auch auf die PS4-Festplatte herunterzuladen und offline zu spielen.

Auch Nutzer von Windows-PCs profitieren von PlayStation Now: Eigentlich PlayStation-exklusive Spiele können hier via PlayStation Now auch auf Windows-Rechnern gestreamt werden.

Zudem gibt es aktuelle Gerüchte, wonach PlayStation Now ab dem nächsten Jahr ein Teil von PlayStation Plus sein wird, wo Sony den Service umfangreich ausbauen möchte.