PlayStation Now im März, das sind die neuen Spiele

Sony hat jetzt das vollständige PlayStation Now Line-Up für den Monat März bestätigt, das ab dem morgigen Dienstag gültig ist.

Zu den neuen Titeln gehören demnach neuen Titel gehören demnach Shadow Warrior 3, das auch schon zuvor bestätigt wurde, Crysis Remastered, Relicta und Chicken Police – Paint it Red!, die der umfangreichen Bibliothek zum Streaming und Download hinzugefügt werden.

In Shadow Warrior 3 muss Lo Wang seinen ehemaligen Arbeitgeber, den zum Feind geworden ist, zur Strecke bringen. Gemeinsam begeben sie sich auf die spannende Mission, einen uralten Drachen einzufangen, den sie zuvor unfreiwillig aus seinem ewigen Gefängnis befreit haben.

Bewaffnet mit einer gnadenlosen Mischung aus Klingen und Kugeln muss Lo Wang bislang unerforschte Teile der Welt durchqueren, um die dunkle Bestie aufzuspüren und die Apokalypse noch einmal zurückzudrängen. Alles, was er dazu braucht, ist die Maske eines toten Gottes, ein Drachenei, einen Hauch von Magie und genug Feuerkraft um die eindringenden Shadowlands niederzumähen.

Für 9,99 Euro pro Monat, 24,99 Euro für drei Monate oder 59,99 Euro für ein ganzes Jahr haben Nutzer von PlayStation Now Zugriff auf über Hunderte von Spielen. Die Titel für PlayStation 4, PlayStation 3 und PlayStation 2 können online gestreamt werden; für PlayStation 4-Spiele besteht die Möglichkeit, diese auch auf die PS4-Festplatte herunterzuladen und offline zu spielen.

Auch Nutzer von Windows-PCs profitieren von PlayStation Now: Eigentlich PlayStation-exklusive Spiele können via PlayStation Now auch auf Windows-Rechnern gestreamt werden.