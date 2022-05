PlayStation Now im Mai – Diese Spiele sind neu

Sony stellt heute die neuen Spiele für das PlayStation Plus Line-Up in diesem Mai vor, das wieder einige Top Titel zum Download und Streamen umfasst.

Freuen kann man sich demnach auf Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4, SoulCalibur VI und Blasphemous, die man ab dem morgigen Dienstag der Bibliothek von PS Now hinzugefügt werden. Jeden Monat kommen so neue Spiele hinzu, wobei einige ausgewählte Blockbuster-Titel für einige Monate im Angebot verbleiben.

Im April waren es zum Beispiel Outer Wilds, WRC 10 FIA World Rally Championship, Journey to the Savage Planet und Werewolf The Apocalypse – Earthblood. Der neue Spielekatalog bietet für Usern ab sofort auch eine schnelle und unkomplizierte Übersicht aller aktuellen PS Now-Titel. Wer PlayStation Now ausprobieren möchte, der kann wie üblich den Dienst für eine Woche kostenfrei testen.

Ab Juni ändert sich dann einiges bei PlayStation Now, das zu PlayStation Plus migriert wird. Je nach Tier-Stufe hat man dann Zugriff auf verschiedenen PlayStation Titel, die von der PSOne Ära bis zur PS4 reichen. Preislich ändert sich damit nicht nicht allzu viel, außer dass es dann eine Zwischenstufe gibt.

Wer derzeit PlayStation Now und PlayStation Plus gleichzeitig besitzt, wird im Juni automatisch auf PlayStation Plus Premium hochgestuft, und zwar solange, bis das am längsten gültige Abo ausläuft.