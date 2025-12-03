PlayStation Partner Awards 2025: Warum diese Gewinner mehr aussagen, als man denkt

Es gibt Preisverleihungen, die sind reine PR-Show, und dann gibt es die PlayStation Partner Awards 2025. Die heutige Bekanntgabe aus Japan/Asien zeigt ziemlich klar, welche Studios die Region aktuell prägen und welche Trends Spieler tatsächlich bewegen. Manche Gewinner überraschen, andere bestätigen nur, was wir längst gespürt haben.

Grand Award: Ein klarer Fingerzeig, wohin der Markt läuft

Wenn Sony die bestverkauften Spiele des Jahres aus Japan und Asien auszeichnet, landet man selten bei kleinen Namen. Doch dieses Jahr fällt auf, wie divers die Spitze geworden ist: Dragon Ball: Sparking! ZERO, Monster Hunter Wilds, Zenless Zone Zero, Marvel Rivals und eFootball teilen sich den Grand Award – fünf komplett unterschiedliche Ansätze, ein gemeinsamer Nenner: weltweiter Erfolg.

Vor allem Dragon Ball Sparking! ZERO und Monster Hunter Wilds zeigen, wie stark Markenpower und Live-Service-Strategien aktuell zusammenspielen. Gleichzeitig drängt mit Zenless Zone Zero erneut ein miHoYo-Titel in die Top-Liga und beweist, wie stabil das Studio seinen internationalen Markt behauptet. Überraschend ruhig im Vergleich dazu: eFootball, das zwar oft kritisiert wird, aber auf dem asiatischen Markt weiterhin enorme Reichweite hat.

Partner Award & Accessibility: Große Marken, klare Botschaften

Beim Partner Award dominieren ebenfalls Schwergewichte: Elden Ring Nightreign, Metal Gear Solid Delta, Silent Hill f, Wuthering Waves und Path of Exile II. Remakes und Reboots funktionieren also weiterhin, solange die Studios echten Mehrwert liefern, keine nostalgische Hülle, sondern moderne Standards.

Interessant ist auch der Accessibility Award, der an Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii und erneut Monster Hunter Wilds geht. Besonders Capcom fällt auf, weil sie Barrierefreiheit seit Jahren Schritt für Schritt verbessern und dafür konsequent Anerkennung bekommen.

Indies & Users’ Choice: Wo Herz schlägt, statt Budget

Die Indie-Auszeichnungen erinnern daran, dass Kreativität nicht vom Budget abhängt. ENDER MAGNOLIA, Nine Sols und Urban Myth Dissolution Center wurden von Spielern gewählt. Es sind Titel, die Risiken eingehen, statt Trends zu kopieren.

Beim Users’ Choice Award taucht erneut Monster Hunter Wilds auf, begleitet von Clair Obscur: Expedition 33, Dynasty Warriors: Origins, Silent Hill f und Wuthering Waves.Die Community setzt klar auf langlebige Spiele, die entweder stark inszenierte Kampagnen bieten oder langfristige Motivation.

Was bleibt? Die PlayStation Partner Awards 2025 zeigen eine Branche, die mutiger ist, als man denkt. Marken wie Monster Hunter oder Dragon Ball dominieren weiter, aber daneben wächst eine Szene, die neue Ideen ausprobiert, und dafür belohnt wird.

Welche Gewinner überraschen dich am meisten – und warum?