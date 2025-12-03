Latest

PlayStation Partner Awards 2025: Warum diese Gewinner mehr aussagen, als man denkt

Lukas Neumann
lukas author
ByLukas Neumann
Lukas ist Junior Editor bei PlayFront.de und bringt frischen Wind ins Team. Mit Neugier, Leidenschaft und kritischem Blick entdeckt er spannende Geschichten auch in unscheinbaren Spielen....
Follow:
Keine Kommentare
playstation icons

Es gibt Preisverleihungen, die sind reine PR-Show, und dann gibt es die PlayStation Partner Awards 2025. Die heutige Bekanntgabe aus Japan/Asien zeigt ziemlich klar, welche Studios die Region aktuell prägen und welche Trends Spieler tatsächlich bewegen. Manche Gewinner überraschen, andere bestätigen nur, was wir längst gespürt haben.

Inhalt

Grand Award: Ein klarer Fingerzeig, wohin der Markt läuft

Wenn Sony die bestverkauften Spiele des Jahres aus Japan und Asien auszeichnet, landet man selten bei kleinen Namen. Doch dieses Jahr fällt auf, wie divers die Spitze geworden ist: Dragon Ball: Sparking! ZERO, Monster Hunter Wilds, Zenless Zone Zero, Marvel Rivals und eFootball teilen sich den Grand Award – fünf komplett unterschiedliche Ansätze, ein gemeinsamer Nenner: weltweiter Erfolg.

Vor allem Dragon Ball Sparking! ZERO und Monster Hunter Wilds zeigen, wie stark Markenpower und Live-Service-Strategien aktuell zusammenspielen. Gleichzeitig drängt mit Zenless Zone Zero erneut ein miHoYo-Titel in die Top-Liga und beweist, wie stabil das Studio seinen internationalen Markt behauptet. Überraschend ruhig im Vergleich dazu: eFootball, das zwar oft kritisiert wird, aber auf dem asiatischen Markt weiterhin enorme Reichweite hat.

Partner Award & Accessibility: Große Marken, klare Botschaften

Beim Partner Award dominieren ebenfalls Schwergewichte: Elden Ring Nightreign, Metal Gear Solid Delta, Silent Hill f, Wuthering Waves und Path of Exile II. Remakes und Reboots funktionieren also weiterhin, solange die Studios echten Mehrwert liefern, keine nostalgische Hülle, sondern moderne Standards.

Interessant ist auch der Accessibility Award, der an Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii und erneut Monster Hunter Wilds geht. Besonders Capcom fällt auf, weil sie Barrierefreiheit seit Jahren Schritt für Schritt verbessern und dafür konsequent Anerkennung bekommen.

Das könnte dich auch interessieren

Playstation Trophys
PS Blog Game of the Year 2025: Jetzt abstimmen und eure Favoriten ins Rennen schicken
Playstation Pc Gaming
Sony vor PC-Rückzug? Insider deutet radikale Strategieänderung bei PlayStation an
Playstation Games
Das sind laut PlayStation-Community die definitiven 10/10 Games

Indies & Users’ Choice: Wo Herz schlägt, statt Budget

Die Indie-Auszeichnungen erinnern daran, dass Kreativität nicht vom Budget abhängt. ENDER MAGNOLIA, Nine Sols und Urban Myth Dissolution Center wurden von Spielern gewählt. Es sind Titel, die Risiken eingehen, statt Trends zu kopieren.

Beim Users’ Choice Award taucht erneut Monster Hunter Wilds auf, begleitet von Clair Obscur: Expedition 33, Dynasty Warriors: Origins, Silent Hill f und Wuthering Waves.Die Community setzt klar auf langlebige Spiele, die entweder stark inszenierte Kampagnen bieten oder langfristige Motivation.

Was bleibt? Die PlayStation Partner Awards 2025 zeigen eine Branche, die mutiger ist, als man denkt. Marken wie Monster Hunter oder Dragon Ball dominieren weiter, aber daneben wächst eine Szene, die neue Ideen ausprobiert, und dafür belohnt wird.

Welche Gewinner überraschen dich am meisten – und warum?

Ps5 Sale 25
TAGGED:
SOURCES:PlayStation Blog
Share This Article
What do you think?
Leave a comment.
Join Now
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
Checkbox
0 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Read more ...

0
Dein Kommentar dazu interessiert uns!x