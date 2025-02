PlayStation plant die Veröffentlichung weiterer Spiele wie Astro Bot

Sony hat angekündigt, dass es nach dem überwältigenden Erfolg von „Astro Bot“ in Zukunft verstärkt auf Familienspiele setzen wird. Der Plattform-Titel, der bei den Game Awards 2024 in gleich vier Kategorien, darunter „Spiel des Jahres“ und „Bestes Familienspiel“, triumphierte, hat den Konzern dazu inspiriert, das Familiengenre weiter auszubauen. PlayStation-Präsident Hiroki Totoki zeigte sich in einer Telefonkonferenz zu den Quartalsergebnissen zuversichtlich, dass Astro Bot den Weg für ähnliche Titel ebnen wird.

Familienspiele bieten großes Potenzial

„Der Erfolg von Astro Bot bei den Game Awards 2024 hat uns bestätigt, dass das Familiengenre eine enorme Chance für PlayStation darstellt. Wir haben bereits mit Astro Bot ein großes Abenteuer geschaffen, und wir sind entschlossen, diesen Erfolg fortzusetzen und weitere Familienspiele zu entwickeln“, erklärte Totoki. Der Titel gewann nicht nur in den prestigeträchtigsten Kategorien, sondern setzte sich auch gegen starke Konkurrenz durch. Besonders bemerkenswert ist, dass Astro Bot in den ersten neun Wochen nach seiner Veröffentlichung weltweit 1,5 Millionen Einheiten verkaufen konnte, was einen beachtlichen Erfolg darstellt – zumal ein erheblicher Teil der Käufer neue Spieler waren.

Besonders für PlayStation-Studiochef Hermen Hulst steht die Astro Bot-Marke als ein Symbol für alles, was PlayStation ausmacht. „Es ist faszinierend, dass ein kleines Team ein so großes Spiel geschaffen hat, das zu einem wahren Aushängeschild für unsere Plattform geworden ist“, sagte Hulst. Tatsächlich hat die Astro Bot-Reihe durch ihre innovative Mischung aus Plattform-Action und humorvollem Charme in der modernen Spielewelt einen einzigartigen Platz erobert. Sie ist nicht nur ein Fan-Favorit, sondern auch eine Erfrischung in einem Genre, das heute weniger im Fokus steht.

Es gibt mehr als Super Mario

Der Erfolg von Astro Bot könnte zudem als Wendepunkt für das Genre der Familienspiele in der modernen Gaming-Landschaft gewertet werden. Während die großen Namen wie Super Mario weiterhin dominieren, hat Astro Bot gezeigt, dass es Platz für neue und kreative Ideen gibt. Die Erfolge des Spiels sprechen für sich: In Europa übertraf Astro Bot praktisch jedes andere 3D-Plattformspiel der letzten zehn Jahre – außer eben den Platzhirsch aus dem Hause Nintendo.

Mit der Erweiterung des Familienportfolios möchte Sony nicht nur die nächste Generation von Spielern ansprechen, sondern auch die Beziehung zu bestehenden Fans stärken. Astro Bot könnte also der erste von vielen Titeln sein, die zeigen, dass PlayStation mehr bieten kann als nur die klassischen Blockbuster-Spiele. Es wird spannend sein zu sehen, wie sich das Familiengenre unter der Führung von PlayStation weiterentwickelt – und welche weiteren innovativen Titel die Spieler erwarten dürfen.