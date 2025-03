PlayStation Plus: 5 Tage gratis als Kompensation – Fluch und Segen zugleich?

Letztlich bleibt die Kompensation ein zweischneidiges Schwert: Jetzt fünf Tage gratis, später vielleicht draufzahlen. Wer also auf den nächsten Black Friday spekuliert, sollte seine Abo-Daten genau im Auge behalten – oder eben ein paar Controller vor Frust an die Wand werfen. Noch ist diese Überlegung reine Theorie, aber eben auch nicht ganz abwegig.

Falls Sony die gleichen Rabattbedingungen wie in den Vorjahren beibehält, haben späte Black Friday-Käufer ein Problem. Denn PlayStation Plus kann nicht rückwirkend verlängert werden, sondern nur, wenn das aktuelle Abo noch aktiv oder abgelaufen ist. Ein Abo, das erst wenige Tage nach dem Sale endet, bedeutet im schlimmsten Fall: Kein Rabatt mehr.

Anders sieht es für diejenigen aus, die erst in den letzten Tagen der Aktion ihre Mitgliedschaft erneuert haben. Durch die zusätzlichen Tage könnte ihr Abo erst nach Ablauf der diesjährigen Rabatte auslaufen – und damit eine günstige Verlängerung in weite Ferne rücken. Der Stichtag wäre voraussichtlich der 27. Oktober 2025 . Die mühsam aufgebaute Strategie der vergangenen Jahre wäre mit einmal dahin.

Nach all den Jahren und den verlässlichen Black Friday-Deals haben viele Spieler ihr PlayStation Plus-Abo strategisch getaktet – von Black Friday zu Black Friday. Eine clevere Sparstrategie, besonders für jene, die früh eingestiegen sind. Doch wer das Angebot gerade so mitgenommen hat, könnte dieses Jahr dumm dastehen. Eine Überlegung, die sicherlich auch nicht an Sony einfach so vorbeigegangen sein wird.

What do you think?