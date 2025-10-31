PlayStation Plus ab 2026: PS4-Spieler sollten jetzt handeln, bevor es zu spät ist

Für viele PS4-Spieler kommt die Nachricht fast zu spät: Ab Januar 2026 verschiebt PlayStation Plus den Fokus komplett auf die PS5. Das bedeutet für die ältere Konsole spürbare Einschnitte, und wer jetzt nicht vorbereitet ist, verpasst bald Spiele und Funktionen, die irgendwann nicht mehr verfügbar sein werden.

Jetzt noch alles mitnehmen

Bis Ende 2025 ist die letzte Chance, sich PS4-Spiele über die monatlichen Angebote oder den Spielekatalog zu sichern. Jeder Titel, den ihr jetzt eurer Bibliothek hinzufügt, bleibt euch auch nach Januar 2026 erhalten, solange euer PlayStation Plus-Abo aktiv ist. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte alle interessanten PS4-Spiele umgehend einlösen oder in die eigene Sammlung packen.

Die Botschaft ist eindeutig: Wer PS4-Spiele weiterhin über PlayStation Plus nutzen möchte, sollte jetzt handeln. Ab Januar 2026 werden neue PS4-Titel laut Sony nur noch sporadisch und unregelmäßig angeboten, während der Katalog nach und nach schrumpft. Angesichts der umfangreichen Abwärtskompatibilität der PS5 ist dies eher eine geschäftliche Entscheidung als eine praktische Notwendigkeit.

Was sich ab 2026 ändert:

Monatliche PS4-Spiele: Keine regelmäßigen Angebote mehr, sondern nur noch sporadisch.

Keine regelmäßigen Angebote mehr, sondern nur noch sporadisch. Spielekatalog: PS4-Titel werden nach und nach entfernt.

PS4-Titel werden nach und nach entfernt. Online-Multiplayer: Bleibt bestehen – wer also online spielen will, kann das weiterhin tun.

Bleibt bestehen – wer also online spielen will, kann das weiterhin tun. Bereits eingelöste Spiele: Funktionieren weiter, solange das Abo aktiv ist.

PS4-Support läuft aus

Die PlayStation Plus-Änderungen sind nur ein Teil des Plans. Ab Frühjahr 2026 könnten wesentliche PSN-Funktionen für neue PS4-Spiele deaktiviert werden. Das betrifft Cloud-Speicher, Benutzeroberflächen-Features und andere Online-Dienste, die große neue PS4-Titel unattraktiv machen. Einige Entwickler, wie miHoYo mit Genshin Impact, haben bereits den Support für ihre Spiele auf der PS4 aufgekündigt, und zwar ab April 2026.

Für PS4-Spieler heißt das: Wer noch Zugriff auf bestimmte Spiele, Inhalte oder Funktionen behalten möchte, sollte nicht länger warten und sich alles sichern, was möglich ist. Dazu gehört in diesem November unter anderem der Indie-Hit Stray.

Bisher ist vollkommen unklar, ob Sony für die eingeschränkte Versorgung mit PS4-Spielen irgendeine Kompensation plant. Für Abonnenten könnte der Service damit insgeheim weniger attraktiv werden, denn günstiger wird er vermutlich nicht. Wer also weiterhin den vollen Wert aus PlayStation Plus ziehen möchte, sollte die verbleibende Zeit nutzen, um die eigenen PS4-Spiele zu sichern.

Die PS4 ist noch nicht vorbei, aber die Zeit läuft. Ab 2026 wird sich PlayStation Plus stark auf die PS5 verlagern, sodass PS4-Inhalte seltener und irgendwann nur noch eingeschränkt verfügbar sein werden. Dies geschieht auch vor dem Hintergrund, dass die PS6 zwar noch nicht offiziell angekündigt wurde, Sony seine Ressourcen aber bereits darauf verlagern wird. Wer seine Bibliothek voll ausnutzen möchte, sollte jetzt handeln.