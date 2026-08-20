PlayStation Plus Abo-Geschenk: Sony belohnt die Community mit Gratis-Code

500 Millionen erledigte Gegner hinterlassen Spuren im System. Als Belohnung für den erreichten Ingame-Meilenstein schenkt Sony allen Abonnenten von PlayStation Plus ein kostenloses Avatar-Paket zum Koop-Hitseller „Helldivers 2“.

Code für das Gratis-Paket

Die Community hat ordentlich abgeliefert und darf sich jetzt ein kleines Geschenk abholen. Sony belohnt den Einsatz an der virtuellen Front mit insgesamt vier exklusiven Avataren für euer Profil im PlayStation Network. Wer auf der Konsole unterwegs ist, kennt das Prinzip.

Die Grafiken basieren auf bekannten Emotes aus dem Spiel. Von der klassischen „Sei Still“-Geste bis zur stolz erhobenen Faust ist alles dabei, was das Herz eines treuen Soldaten für Über-Erde höherschlagen lässt. Es spielt übrigens überhaupt keine Rolle, welche Abostufe ihr im Alltag nutzt. Die Aktion gilt ohne Einschränkungen für Essential, Extra und Premium. Das ist fair.

Um an die Belohnung zu kommen, müsst ihr lediglich den europäischen Gutscheincode „3RPJ-TAR4-C72P“ im PlayStation Store einlösen. Wer ein nordamerikanisches Konto besitzt, greift stattdessen zu „N7TM-CPAQ-E89P“. Wie lange diese Codes aktiv bleiben, verraten die Entwickler im Netz allerdings nicht. Zögern hilft nicht. Wer die Bildchen haben will, sollte sie sich direkt sichern.

Frischer Wind im großen Sommer-Update

Dass das Extra genau jetzt auftaucht, kommt nicht überraschend. „Helldivers 2“ ist erst seit diesem Monat fester Bestandteil des Katalogs von PlayStation Plus Extra. Und Arrowhead legt direkt nach. Mit dem aktuellen Update „Devoid of Liberty“ schicken die Entwickler die Truppen in ein vollkommen unberechenbares Territorium. Es geht direkt hinein in die mysteriöse Illuminate-Leere. Das ist kein gewöhnlicher Einsatzbereich. Auf den betroffenen Planeten gibt es keine Sterne am Himmel, sondern nur eine düstere, mutierte Umgebung voller alienartiger Gewächse und schrecklicher Kreaturen.

Auf den Maps warten echte Brocken auf euch. Neue Gegnertypen wie der Wretch oder der massive Crusher machen dem Trupp das Leben schwer. Wer hier nicht im Team arbeitet, geht gnadenlos unter. Dazu kommt eine spürbare Änderung bei den Missionen selbst.

Statt starrer Abläufe müsst ihr auf den Planeten in der Leere mit zufallsgenerierten Primärzielen klarikommen. Flexibilität ist Pflicht. Ihr müsst Aufklärungsarbeit leisten, fremde Bauten zerstören und alles mit einer taktischen Videokamera dokumentieren. Damit die Flucht aus der Hölle gelingt, lassen sich zudem sekundäre Extraktionszonen auf der Karte freischalten. Das bringt spürbar Dynamik in den Ablauf.

Kostenlose Profilbilder ändern absolut nichts am Gameplay. Das weiß Sony, das wissen wir. Aber als kleine Aufmerksamkeit zwischendurch nimmt man so ein Paket im Vorbeigehen natürlich trotzdem gerne mit. Viel wichtiger ist die tatsächliche Lage auf den Servern.

Durch den Einstieg bei PlayStation Plus Extra strömen aktuell extrem viele neue Rekruten auf die Schlachtfelder. Das hält die Spielerzahlen auf einem gesundem Niveau und sichert schnelle Runden im Matchmaking. Das neue Update liefert zudem genau den Nachschub, den erfahrene Einheiten nach all den Schlachten dringend gebraucht haben. Das Gesamtpaket stimmt einfach.