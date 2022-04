PlayStation Plus – Aktives Abo wird durch Sony gekündigt, wann man es nicht nutzt

„Als Ergebnis unserer Untersuchungen wurden in diesem Sektor eine Reihe von Änderungen vorgenommen, um Kunden zu schützen und Bedenken hinsichtlich der automatischen Verlängerung von Abonnements auszuräumen“, sagte Michael Grenfell, Executive Director of Enforcement bei der CMA.

Offenbar scheint es so einige Datenleichen bei PlayStation Plus zu geben, die unwissentlich für den Service zahlen, ihn aber gar nicht mehr nutzen. Neue Tools sollen diese Datenleichen aufspüren und zumindest die Zahlung dafür aussetzen.

