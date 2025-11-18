PlayStation Plus am Black Friday: Premium-User zahlen voll – und bekommen wieder null

Black Friday ist bei PlayStation längst Tradition – neue Rabatte, neue Marketing-Floskeln – und natürlich das alljährliche Déjà-vu für PlayStation Plus Premium-User. Man könnte fast glauben, Sony veranstaltet diesen Tag nur, um zu prüfen, wie geduldig die loyalsten Abonnenten eigentlich sind. Spoiler: sehr geduldig. Vielleicht zu geduldig.

Premium? Ja, aber bitte ohne Vorteil

Sony kündigte heute die Black Friday Deals stolz an: Bis zu 33 % Rabatt auf eine 12-Monats-Mitgliedschaft für Neu­einsteiger. Dazu noch dick beworbenes Upgrade von Essential und Extra zu Premium, ebenfalls rabattiert. Klingt super, oder? Für alle außer denen, die längst Premium bezahlen. Euch hat Sony schon!

Denn wenn du schon in der obersten Stufe sitzt, brav jeden Monat das Abo durchziehst und dich über Cloud Streaming, Sony Pictures Core und eine Handvoll neuer PS5-Titel freust, bekommst du am Black Friday exakt … nichts. Keine Verlängerung für weniger Geld, kein Bonusmonat, nicht einmal ein virtuelles Schulterklopfen. Stattdessen heißt es trocken: „Vielen Dank für Ihre Treue.“ Die Ironie dahinter spart sich Sony gleich mit ein.

Marketing-Realität: Wer bleibt, zahlt

Natürlich wirbt PlayStation Plus weiterhin mit „fantastischem Wert“. The Last of Us Part II, Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy, Mortal Kombat 1 – alles tolle Spiele, gar keine Frage. Und PlayStation Plus Premium bietet Streaming, Filme aus Sony Pictures Core, exklusive Rabatte, alles gut. Seit Kurzem sogar das Cloud-Streaming auf PlayStation Portal.

Aber gerade am Black Friday wäre der Moment, um Premium-Kunden wirklich Wertschätzung zu zeigen. Ein kleiner Rabatt. Eine verlängerte Laufzeit. Irgendetwas, das nicht nur neue Spieler belohnt. Stattdessen belohnt Sony vor allem jene, die noch nicht Premium sind, und behandelt die, die es schon sind, wie ein Möbelstück, das man erst sieht, wenn es fehlt.

Trotz Black Friday: Für PlayStation-Plus-Premium bleibt der Rabatt wieder aus.

Warum es so wirkt, als hätte Sony Angst vor Loyalität

Vielleicht fürchtet Sony schlicht, dass ein Rabatt auf laufende Premium-Abos ein falsches Signal sendet. Vielleicht will man die Upgrades maximieren. Vielleicht ist es auch nur Routine – der Black Friday-Rabatt bleibt, wie er ist, egal, wie laut das Augenrollen in der Community wird.

Aber die Frage bleibt: Wenn Premium das „Top-Tier“ ist, warum fühlt es sich an Black Friday nach „Bottom Priority“ an?

Ich mag PlayStation Plus. Und trotzdem gönne ich mir an diesem Tag ein herrlich sarkastisches Lachen. Denn jedes Jahr dasselbe Theater, und jedes Jahr hoffe ich, dass Sony irgendwann merkt: Treue Kunden sind keine Deko. Um dieses Dilemma zu umgehen, sollte man sein aktuelles Abo auslaufen lassen. Mit etwas Glück gilt in den letzten Tagen noch der Black Friday-Rabatt für einen neuen Abschluss von PlayStation Plus Premium.

Hinweis: Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die persönliche Meinung des Autors. Sie müssen nicht jedermanns Sichtweise entsprechen – und sollen zum Diskutieren anregen.