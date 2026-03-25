PlayStation Plus April 2026: RPG-Hit als erster Top-Titel geleakt

Mit dem Soulslike-Reboot „Lords of the Fallen“ landet im April 2026 ein echtes Schwergewicht im Essential-Abo von PlayStation Plus. Der Leak des Insiders billbil-kun bestätigt damit einen hochkarätigen Neuzugang, der vor allem Genre-Fans und Hardware-Enthusiasten bedient.

„Lords of the Fallen“ führt damit das Line-up der monatlichen Gratis-Spiele für PS Plus-Abonnenten ab dem 7. April an. Während die weiteren Titel noch unter Verschluss stehen, setzt Sony mit dem düsteren Action-RPG von CI Games ein deutliches Zeichen für den Monat April.

Technisches Brett mit spielerischen Ecken

Dass „Lords of the Fallen“ nun im Abo landet, ist kein Zufall, sondern kluges Timing. Das Spiel war bei seinem Release 2023 eines der ersten großen Projekte auf Basis der Unreal Engine 5 und beeindruckt bis heute durch sein „Zwei-Welten-System“ (Axiom und Umbral), zwischen denen Spieler in Echtzeit wechseln müssen.

Trotz der dichten Atmosphäre und des wuchtigen Treffer-Feedbacks kämpfte der Titel zum Start mit einer ungleichmäßigen Schwierigkeitskurve und technischen Schluckauf. Wer bisher aufgrund dieser Berichte gezögert hat, bekommt jetzt die Version 2.5 serviert, die durch zahlreiche Patches deutlich runder läuft als die Launch-Fassung.

Perfekter Einstiegspunkt?

Der Zeitpunkt für diese „Gratis“-Beigabe ist taktisch gewählt. Da der Nachfolger „Lords of the Fallen 2“ noch für dieses Jahr erwartet wird, nutzt CI Games die Reichweite von PlayStation Plus, um die Marke erneut ins Rampenlicht zu rücken. Es ist die klassische Strategie: die Hürde für Neueinsteiger senken, die Community vergrößern und so den Boden für das kommende Sequel bereiten. Für Spieler, die das 2014er Original noch als eher behäbig in Erinnerung haben, bietet das Reboot eine deutlich modernere, wenn auch gnadenlose Erfahrung.

„Lords of the Fallen“ ist ein massiver Gewinn für das Essential-Abo. Es ist kein kleiner Indie-Lückenfüller, sondern ein vollwertiges Current-Gen-Erlebnis. Wer Soulslikes mag oder einfach sehen will, was die PS5 optisch leisten kann, sollte zuschlagen. Man muss sich jedoch auf eine steile Lernkurve und ein komplexes Welten-Design einstellen, das keine Fehler verzeiht.

Hast du das Dual-Welten-System in Lords of the Fallen schon ausprobiert oder hat dich die anfängliche Kritik bisher vom Kauf abgehalten?