PlayStation Plus August 2026: Helldivers 2 & Kingdom Come 2 im Katalog

Helldivers 2 erweitert ab dem 12. August 2026 ohne Aufpreis den PlayStation Plus Game Catalog für Extra- und Premium-Abonnenten. Soweit bereits angekündigt.

Das restliche Line-up für den August 2026 fällt ungewöhnlich hochkarätig aus. Sony weicht von der üblichen Strategie ab, primär ältere Titel einzuspeisen, und bringt den Koop-Hit „Helldivers 2“ direkt am Ankündigungstag in den Katalog. Der Schritt erfolgt zeitgleich mit einem umfangreichen Inhalts-Update für den Shooter. Für Sony ist das ein logischer Schachzug, um die Service-Game-Spielerzahlen auf der PS5 weiter stabil zu halten.

Blockbuster und Mittelalter-RPGs ab Mitte August

Die verbleibenden Titel folgen am 18. und 25. August. Mit „Kingdom Come: Deliverance II“ sichert sich der Dienst ein echtes RPG-Schwergewicht. Die Kombination aus historischem Setting im Böhmen des 15. Jahrhunderts und komplexen Gameplay-Mechaniken bedient gezielt die Hardcore-Rollenspieler.

Ergänzt wird das Portfolio durch den Indie-Phänomen-Titel Vampire Survivors sowie das Action-Adventure Hell is Us. Letzteres setzt auf Nahkampf und eine semi-offene Spielwelt. Ein technischer Vergleich zum PC zeigt bei Vampire Survivors kaum Unterschiede, auf der Konsole punktet das Spiel schlicht durch seine Zugänglichkeit für kurze Sessions.

Die weiteren Zugänge im Überblick

Metro Exodus (PS4, PS5)

Dying Light 2 (PS4, PS5)

Two Point Museum (PS5)

Umamusume Pretty Derby – Party Dash (PS4)

Sowohl „Metro Exodus“ als auch „Dying Light 2“ bringen bereits erprobte Open-World- und Survival-Kost ins Abo. Das erweitert die Bandbreite deutlich. Dennoch fällt die zeitliche Staffelung auf. Einige Titel wie Two Point Museum oder Hell is Us starten erst am 25. August in Regionen wie den USA, Großbritannien und Japan.

Klassiker im Premium-Tarif

Abonnenten der teuersten Stufe erhalten Zugriff auf zwei Retro-Titel. „Onimusha: Dawn of Dreams“ bringt die PS2-Ära zurück. Das Action-Spiel bietet für Nostalgiker noch immer eine solide Hack-and-Slay-Mechanik im feudalen Japan.

Aus der PS1-Ära stößt „Disney’s Atlantis: The Lost Empire“ hinzu. Wie üblich liefert Sony hier technische Anpassungen nach. Dazu gehören Up-Rendering, eine Rückspulfunktion, Quick-Saves und benutzerdefinierte Videofilter. Das behebt zwar die matschige Original-Auflösung alter Röhrenfernseher, ändert aber nichts am gealterten Game-Design.

Sony liefert im August ein starkes Paket ab. Die sofortige Integration von Helldivers 2 hebt den Wert des Extra-Abos spürbar an. Wer ohnehin mit der Anschaffung von Kingdom Come II geliebäugelt hat, spart diesen Monat bares Geld. Der Value-Factor stimmt.