PlayStation Plus August 2026: Neues Line-Up ist ab sofort verfügbar

Abonnenten von PlayStation Plus (Essential, Extra, Premium) können sich ab sofort drei neue Titel für ihre Bibliothek sichern. Was neu ist, verrät die Videoübersicht.
Mit dabei sind:
- Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition (PS4, PS5) – Open-World-Zombie-Slasher mit Parcours-Action, verbesserten Schusswaffen und Koop-Modus für bis zu vier Spieler.
- Big Walk (PS5) – Co-op-Multiplayer-Abenteuer mit Fokus auf Rätsel, Teamwork und unterhaltsame Kommunikation.
- Signalis (PS4) – Atmosphärischer Sci-Fi-Survival-Horror im Retro-Look für Fans von Resident Evil und Silent Hill.
Bonus ab 6. August: Das MARVEL Tōkon: Fighting Souls PlayStation Plus Pack bringt fünf Avatare sowie 20 Siegesposen für PS5-Spieler.