Video

PlayStation Plus August 2026: Neues Line-Up ist ab sofort verfügbar

PlayStation Plus Essential bringt ab sofort Dying Light 2 Reloaded Edition, Big Walk und Signalis. Alle Infos zu den Monatsspielen und Gratis-DLCs.

By
Lukas Neumann
Lukas Author 2026
ByLukas Neumann
Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
Follow:

Abonnenten von PlayStation Plus (Essential, Extra, Premium) können sich ab sofort drei neue Titel für ihre Bibliothek sichern. Was neu ist, verrät die Videoübersicht.

Mit dabei sind:

  • Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition (PS4, PS5) – Open-World-Zombie-Slasher mit Parcours-Action, verbesserten Schusswaffen und Koop-Modus für bis zu vier Spieler.
  • Big Walk (PS5) – Co-op-Multiplayer-Abenteuer mit Fokus auf Rätsel, Teamwork und unterhaltsame Kommunikation.
  • Signalis (PS4) – Atmosphärischer Sci-Fi-Survival-Horror im Retro-Look für Fans von Resident Evil und Silent Hill.

Bonus ab 6. August: Das MARVEL Tōkon: Fighting Souls PlayStation Plus Pack bringt fünf Avatare sowie 20 Siegesposen für PS5-Spieler.

Gta Pre Order Release
TAGGED:
Share This Article
Lukas Author 2026
ByLukas Neumann
Follow:
Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die Branche zu bieten.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Gta Vi Preorder 300 600

You Might Also Like