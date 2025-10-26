PlayStation Plus: Bandai Namco bringt 2025 ein echtes Schwergewicht in den Katalog

Sony baut seine Retro-Offensive weiter aus. Soulcalibur III erscheint 2025 im PlayStation Plus Classics-Katalog. Bandai Namco hat die Rückkehr des Kult-Prügelspiels offiziell bestätigt, inklusive Versionen für PS5 und PS4. Wer kein Premium-Abo hat, kann das Spiel außerdem separat im PlayStation Store kaufen.

Damit folgt Bandai Namco dem eingeschlagenen Weg, eigene Klassiker Schritt für Schritt wieder verfügbar zu machen. Nach Tekken 3 ist Soulcalibur III nun das nächste Schwergewicht, das über Sonys Retro-Plattform zurückkehrt. Für Fans bedeutet das: weniger mühsame Emulatoren, mehr bequemer Zugriff auf echte PS2-Legenden.

Warum Soulcalibur III so besonders war

Als Soulcalibur III 2005 auf der PS2 erschien, war es ein Meilenstein für Fighting Games. Das Spiel bot nicht nur präzise Kampfmechanik, sondern auch ungewöhnlich viel Einzelspieler-Content, etwas, das viele moderne Genre-Vertreter vergessen haben.

Neben dem klassischen Arcade- und Story-Modus gab es das taktisch angehauchte Chronicles of the Sword, in dem Spieler eigene Charaktere erstellten und in strategischen Kämpfen Gebiete eroberten. Diese frühe Form des Custom-Play machte Soulcalibur III einzigartig und prägte spätere Serienteile.

Ein Jahr später folgte sogar eine Arcade Edition mit Balance-Änderungen und technischer Feinarbeit, damals ein Luxus, heute selbstverständlich.

https://twitter.com/soulcalibur/status/1982054541148246393

Sony setzt weiter auf Nostalgie

Mit der Integration in den PlayStation Plus Classics-Katalog unterstreicht Sony seinen Fokus auf digitale Spielgeschichte. Klassiker wie Tekken 3, Sly Cooper oder Soulcalibur III geraten somit nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Für viele Spieler ist das mehr als Nostalgie, es ist ein Stück Bewahrung von Spielegeschichte, das ohne PS2-Hardware heute kaum zugänglich wäre.

Mit Soulcalibur III landet eines der letzten großen PS2-Highlights endlich wieder dort, wo es hingehört: auf modernen Konsolen. Für Fighting-Fans ist das ein echter Gewinn, und ein starkes Zeichen, dass Bandai Namco seine Klassiker ernst nimmt. Bleibt zu hoffen, dass Soulcalibur II oder gar Tekken Tag Tournament bald folgen.