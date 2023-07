PlayStation Plus bekommt heiß erwartetes RPG am Day One

Im August gibt es wieder einen Day One-Release bei PlayStation Plus, mit dem sich Abo-User auf ein heiß erwartetes Retro-RPG freuen können. Gemeint ist damit Sea of Stars, zu dem heute schon eine Demo verfügbar ist.

Sea of Stars ist ein rundenbasiertes Rollenspiel, das von den Klassikern wie Zelda inspiriert ist. Darin wird die Geschichte zweier Kinder der Sonnenwende erzählt, die die Kräfte der Sonne und des Mondes vereinen, um Eclipse-Magie zu beschwören, die einzige Kraft, die in der Lage ist, die monströsen Schöpfungen des bösen Alchemisten namens The Fleshmancer abzuwehren.

Sea of Stars verspricht den Sabotage-Touch in jedem System und zielt darauf ab, das klassische Rollenspiel in Bezug auf rundenbasierte Kämpfe, Geschichtenerzählen, Erkundungen und Interaktionen mit der Umgebung zu modernisieren und gleichzeitig ein aufregendes Stück Nostalgie und den guten alten, einfachen Spaß zu bieten.

Hierfür setzt man auf Dutzende originelle Charaktere und Handlungsstränge, die einen mit auf die fesselnde Reise nehmen. Manchmal episch, manchmal albern und manchmal emotional: Sea of Stars erfüllt laut dem Entwickler seine RPG-Pflicht, indem es die klassischen Themen Abenteuer und Freundschaft erforscht und gleichzeitig voller unerwarteter Wendungen und Ereignisse ist, die man von einer Sabotage-Produktion erwarten würde.

Sea of Stars Demo schon jetzt erhältlich

Wer vorab einen Blick auf Sea of Stars werfen möchte, findet eine spielbare Demo dazu im PlayStation Store.

In der Demo lassen sich verschiedene Bereiche des finalen Spiels erkunden, ohne jedoch keine wichtigen Elemente der Hauptgeschichte zu verraten. Stattdessen soll die Demo allen voran die Gameplay-Systeme und Mechaniken rund um das Grundgerüst des Spiels veranschaulichen.

Sea of Stars wird ab dem 29. August bei PlayStation Plus Extra und Premium verfügbar sein. Parallel dazu erscheint das Spiel auch im Game Pass.