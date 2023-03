PlayStation Plus bekommt weiteren Day One-Release

Sony hat einen weiteren Day One-Release bei PlayStation Plus bestätigt, auf den man sich im April freuen kann. Diesmal ist es Meet Your Maker, bei dem man seine eigenen Spielwelten erschaffen kann.

In dieser sterbenden Welt übernehmen die Spieler die Rolle des Hüters, Diener der Chimäre: ein lebendiges Experiment, das als letzter Ausweg geschaffen wurde, um Leben auf der Erde zu retten. Die Spieler treten hier in einen taktischen Kampf um die begehrteste Ressource des Planeten und den Schlüssel zur Evolution der Chimäre ein: reines genetisches Material (GenMat).

Dazu muss man labyrinthartige Außenposten bauen und befestigen, die die wertvolle GenMat extrahieren und bewachen, oder die Kreationen anderer Spieler infiltrieren und überlisten, um mehr zu sammeln.

„Wir könnten nicht begeisterter sein, Meet Your Maker als Teil der PlayStation Plus Monthly Games-Reihe zu starten“, sagt Ash Pannell, Creative Director von Meet Your Maker. „Meet Your Maker ist ein Spiel über die Community und Kreativität. Wir können es kaum erwarten zu sehen, wie PlayStation-Spieler anfangen, die Außenposten der anderen zu überfallen, und all die unglaublichen Kreationen, die diese engagierte und hochengagierte Community hervorbringen wird.“

Meet Your Maker Deluxe Edition

Zudem wirft man heute einen Blick auf die Deluxe Edition, die das Basisspiel um die Scorched Necropolis Collection ergänzt, mit der eure postapokalyptische Toolbox um ein komplettes Set an altägyptisch inspirierter Kosmetik erweitert.

Inhalte der Deluxe Edition

Meet Your Maker Base Game

Base Game Scorched Necropolis Deco Pack 2 Blocks (available in 3 shapes each): Limestone, Golden Age 3 Props: Winged Molding, Temple Light, Spinning Enigma 8 Decals

1 Scorched Necropolis Weapon Skin Sunclaw

2 Scorched Necropolis Custodian Skins Desert Cyclops, Gilded Warrior



Die The Scorched Necropolis Collection kann auch als separater DLC erworben werden. Meet Your Maker erscheint am 04. April 2023. Eindrücke aus dem Spiel gibt es in unserer Preview zum Spiel.