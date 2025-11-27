PlayStation Plus Black Friday: So dribbelst du das System für maximale Rabatte

Mein eigenes PlayStation Plus-Abo ist gestern ausgelaufen, ausgerechnet (oder glücklicherweise) zu den Black Friday-Deals. Und ironischerweise hat mir genau das die Tür zu den besten Preisen geöffnet. Während des laufenden Abos hätte ich nur Premium vergünstigt verlängern können. Jetzt, ohne aktiven Tarif, sehe ich plötzlich alle Optionen der diesjährigen Deals, aber auch die Fallstricke dahinter.

Der Punkt, über den kaum jemand spricht: Sony unterscheidet offenbar streng danach, ob man bereits abonniert hat, gekündigt hat oder komplett ohne Abo dasteht. Das kann im Extremfall bedeuten, dass jemand, der gestern noch Premium verlängert hat, volle 151,99 Euro zahlt, während ich heute 101,83 Euro angeboten bekomme. Dieses Chaos ist dokumentiert, und wird nicht wirklich transparent kommuniziert. Für Nutzer, die treu bleiben wollen, fühlt sich das mitunter wie ein Nachteil an.

PlayStation Plus: Rabatte, die nur wirken, wenn du hoch einsteigst

Im Internet liest man viele unterschiedliche Geschichten darüber, wer einen Rabatt bekommt und wer nicht. Nun konnte ich anhand meines Abostatus einmal persönlich nachprüfen, wie es sich verhält. Offiziell sind nur die 12-Monats-Abos von PlayStation Plus Premium und Extra als Black-Friday-Deals ausgezeichnet.

Premium: 151,99 € → 101,83 € (33 % Rabatt)

151,99 € → 101,83 € (33 % Rabatt) Extra: 125,99 € → 94,49 € (25 % Rabatt)

125,99 € → 94,49 € (25 % Rabatt) Essential: Ihr geht komplett leer aus

Alles darunter bleibt beim alten Preis. Weder das Monats- noch das Quartalsabo wird vergünstigt und Essential, die Basisstufe, geht sogar komplett leer aus. Die Differenz von knapp 8 EUR zwischen den Stufen „Extra” und „Premium” macht die Entscheidung für mich zudem irgendwie überflüssig. Diese hätte durchaus deutlicher ausfallen können.

Das erzeugt ein merkwürdiges Bild: Wer sparen will, muss zur höheren Stufe greifen. Und wer eigentlich nur die monatlichen Spiele und den Multiplayer braucht, soll den Vollpreis zahlen, obwohl genau diese Nutzerschaft wahrscheinlich die größte ist.

Aus rein finanzieller Sicht wirkt das wie ein sanfter Schubser in Richtung Premium, wo Sony zusätzliche Services wie Cloud-Streaming oder den Sony Pictures Catalogue als Argument anführt. Ob man das alles braucht, ist die andere Frage.

PlayStation Plus Black Friday 2025: So holst du die besten Rabatte clever ab.

Der Trick: Wann du kündigst, bestimmt, was du sparst

Was ich in den vergangenen 24 Stunden unfreiwillig gelernt habe: Der Zeitpunkt deiner Kündigung beeinflusst, ob du die Deals überhaupt siehst.

Drei Szenarien, die Nutzer gerade berichten:

Aktives Abo: Du bekommst nur Verlängerungsangebote für die Stufe, die du aktuell hast, aber nicht zwingend die besten. Kündigung bereits aktiv, Abo noch laufend: Manche Nutzer erhalten die Deals, manche nicht. Abo abgelaufen: Du bekommst alle Black Friday Preise angezeigt, unabhängig von der Stufe.

Ich selbst bin genau in Szenario 3 gefallen. Zufällig. Und genau dadurch habe ich eine bessere Auswahl als gestern, als Premium noch aktiv war.

Ob das Absicht ist oder einfach ein Effekt der Systemlogik? Schwer zu sagen, aber wahrscheinlich. Aber Spieler müssen verstehen, dass Nicht-Verlängern manchmal günstiger ist als Treue.

Sparen ja, aber nur, wenn du vorher weißt, wie es funktioniert

Die PlayStation Plus-Deals 2025 sind gut, aber nicht fair verteilt. Wer den Rabatt will, muss wissen, wann das eigene Abo ausläuft und wie Sony zwischen Neuvertrag und Verlängerung unterscheidet. Das ist nicht kundenfreundlich, aber es gibt dir immerhin die Möglichkeit, das System selbst zu deinem Vorteil zu nutzen.

PlayStation Plus rechnet sich so oder so, das ist mehrfach bewiesen. Sony verwässert den Service jedoch in seiner Strategie, die auf lange Sicht neu ausgerichtet werden sollte. Was euch im kommenden Dezember bei PlayStation Plus erwartet, erfahrt ihr hier.

Wie geht ihr damit um? Verlängert ihr sofort, oder wartet ihr inzwischen bewusst, bis das Abo abgelaufen ist?