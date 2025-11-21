PlayStation Plus Black Friday: 55 % Rabatt oder Null – Chaos pur!

Sony hat den Black Friday Sale gestartet, bei dem Spieler offiziell bis zu 33 % auf eine 12-Monats-Mitgliedschaft von PlayStation Plus sparen können. Upgrade-Angebote für bestehende Mitglieder von Essential oder Extra auf Premium bzw. Deluxe sollen ebenfalls 33 % Nachlass bieten.

Doch die Community reagiert irritiert. Auf Reddit berichten zahlreiche Nutzer, dass die Discounts je nach Land, Abonnementstyp und Status der Mitgliedschaft stark variieren. Besonders PlayStation Plus Essential scheint bei vielen gänzlich leer auszugehen: „No discounts on PS Plus Essential?“, fragt ein User und erhält zahlreiche zustimmende Antworten.

In Japan beispielsweise berichten Spieler von 55 % Rabatt auf PlayStation Plus Premium, während Essential und Extra komplett außen vor bleiben. „Premium ist aktuell die günstigste Option von allen drei Plänen“, schreibt ein weiterer User. Ähnliche Erfahrungen machen EU-Spieler, die teilweise gar keinen Nachlass auf ihr Abonnement erhalten. Andere wiederum berichten von 20 % Rabatt auf Essential, abhängig vom Ablaufdatum ihrer Mitgliedschaft.

Was bedeutet das für Spieler?

Für Spieler heißt das: Planung ist alles. Wer auf das günstigste Black Friday-Angebot wartet, muss genau hinschauen, welchen Plan er gerade hat, wo er registriert ist und wann das Abo endet. Wer zum Beispiel Essential nutzt, könnte am Ende schlechter wegkommen als ein Premium-Abonnent, der in Japan bis zu 55 % sparen kann.

Für Sony ist das ein klassischer Fall von dynamischer Preisgestaltung, die gleichzeitig Marketing- und Verkaufsdruck erzeugt. Spieler sollen offenbar eher zu Premium oder Deluxe wechseln, wo der Rabatt am höchsten ist. Historisch betrachtet hat Sony solche Strategien schon mehrfach eingesetzt: höhere Rabatte auf Upgrade-Pläne, während Standard-Mitgliedschaften wenig bis gar nicht profitieren. Das sorgt immer wieder für Verwirrung und Diskussionen in der Community.

Black Friday oder Weihnachtsaktion?

Wer jetzt enttäuscht ist, sollte nicht verzweifeln. Nutzer planen bereits, auf die Weihnachtsaktion zu warten, in der ähnliche oder noch bessere Konditionen erwartet werden. Ob Sony die Kommunikationsprobleme bis dahin löst, bleibt abzuwarten. Spieler müssen jedenfalls genau prüfen, was für sie gilt, bevor sie ein Upgrade tätigen.

Die Lektion für die Branche: Transparenz bei Rabattaktionen bleibt entscheidend, sonst verwandelt sich ein Marketing-Highlight schnell in ein Ärgernis für die eigene Community.