PlayStation Plus bringt zwei FromSoftware-Klassiker erstmals nach Europa

Sonys PlayStation Plus Premium-Abonnement hat sich in den letzten Jahren als eine der besten Möglichkeiten etabliert, vergessene Gaming-Schätze zurückzubringen. Doch manchmal geht es nicht nur um Nostalgie, sondern um echte Premieren. So auch jetzt: Zwei legendäre Mech-Action-Klassiker von FromFromSoftwareSoftware, „Armored Core: Project Phantasma“ und „Armored Core: Master of Arena“, erscheinen erstmals offiziell in Europa. Und das ist ein verdammt großer Deal!

Warum das eine kleine Sensation ist

Während der erste Armored Core-Titel 1997 weltweit erschien, blieben seine beiden direkten Fortsetzungen streng japanisch. Europäische Spieler hatten also entweder Pech oder mussten sich mit Importen und Emulatoren behelfen. Jetzt, fast drei Jahrzehnte später, bringt Sony die beiden Klassiker endlich in den Westen – und das auch noch mit modernen Features.

Damit reiht sich Armored Core in eine wachsende Liste von PS1- und PSP-Klassikern ein, die erstmals über PlayStation Plus Premium außerhalb Japans spielbar sind. Letztes Jahr überraschte Sony bereits mit „Jeanne d’Arc“, einem Strategie-Highlight von Level-5, das endlich in Europa landete. Jetzt also auch Armored Core – und wer weiß, vielleicht gibt es bald noch mehr.

Natürlich stellt sich die Frage: Gibt es Verbesserungen? Zwar fehlen noch offizielle Details, aber basierend auf früheren PS1-Releases über PS Plus können wir mit diesen Features rechnen:

Schnellspeicherfunktionen: Perfekt für schwierige Passagen

Perfekt für schwierige Passagen Rewind-Funktion: Falls das Timing doch mal nicht sitzt

Falls das Timing doch mal nicht sitzt Höhere Auflösung & stabilere Performance: Eine echte Wohltat für Retro-Games

Eine echte Wohltat für Retro-Games Trophäen-Support? Wäre ein Traum, ist aber bisher nicht bestätigt

Falls die Spiele auch einzeln im PS Store angeboten werden, müssen sich selbst Spieler ohne PS Plus Premium keine Sorgen machen – sie können die Klassiker dann trotzdem genießen.

Ein großer Schritt für PlayStation-Klassiker

Diese Releases zeigen, dass Sony sich tatsächlich darum bemüht, den Backkatalog der PlayStation-Geschichte wieder zugänglich zu machen. Ja, die Frequenz könnte höher sein. Und ja, es fehlen noch viele Klassiker. Aber wenn Titel, die nie außerhalb Japans erschienen sind, plötzlich in Europa auftauchen, ist das ein echter Grund zur Freude.

Also, wer schon immer mal die Wurzeln von Armored Core erleben wollte, hat jetzt die perfekte Gelegenheit. Und wer weiß? Vielleicht ist das nur der Anfang einer größeren FromSoftware-Retro-Offensive! Was in der kommenden Woche außerdem bei PlayStation Plus ansteht, verraten wir hier.