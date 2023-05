PlayStation Plus Collection läuft ab, letzte Chance auf 19 gratis Spiele

Seit dem heutigen Dienstag ist nicht nur das neue PlayStation Plus Line-Up für den Monat Mai verfügbar, der gesamte Games-Katalog wird in diesem Monat so richtig durchgeschüttelt. Dazu gehört auch die PlayStation Plus Collection auf PS5.

Die PlayStation Plus Collection wurde seit dem Start der PS5 als besonderes Highlight angeboten, mit der man der Zugriff auf einige der größten PlayStation Highlights der vergangenen Jahre hatte.

Dazu zählten Blockbuster wie God of War, Fallout 4, Mortal Kombat, Uncharted 4, Ratchet and Clank, Days Gone, Until Dawn, Detroit, Battlefield 1, Infamous Second Son, Batman Arkham Knight, The Last Guardian, The Last of Us Remastered, Persona 5, Resident Evil 7, Bloodborne und Monster Hunter World.

PlayStation Plus Collection

PlayStation Plus Collection hat sich überholt

Das Entfernen der PlayStation Plus Collection wird von Sony damit begründet, dass es zum einen nun schon über zwei Jahre verfügbar ist, und zum anderen mit der breiten Verfügbarkeit der PS5. Wer unbedingt von der PlayStation Plus Collection profitieren wollte, hatte nun jede Gelegenheit dazu. Gleichzeitig ruft man dazu auf, die Collection noch bis zum 09. Mai 2023 zu nutzen.

Ferner verspricht Sony, dass man das PlayStation Plus Line-Up kontinuierlich ausbauen wird und der ein oder andere Titel aus der PlayStation Plus Collection durchaus auch wieder bei PlayStation Plus auftauchen kann.

„Wir werden unsere wachsende PlayStation Plus-Bibliothek weiterhin mit monatlichen Spielen und einem Spielekatalog erweitern.“

Insgesamt war die PlayStation Plus Collection ein riesiger Erfolg für Sony und wurde von den Usern gerne angenommen. Ob ein vergleichbares Angebot noch einmal folgen wird, ist derzeit unklar.

Die PlayStation Plus Collection ist noch bis zum 09. Mai im PlayStation Store verfügbar.