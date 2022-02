PlayStation Plus – Das sind die kostenlosen Spiele im März

Dem heutigen Leak folgt nun die offizielle Bekanntgabe des PlayStation Plus Line-Up für den kommenden März. Was zunächst etwas ernüchternd aussah, entpuppt sich nun doch als recht ansehnliche Auswahl.

Das erste Highlight ist demnach Ghost of Tsushima Legends, das inzwischen als Stand-Alone Version erschienen ist. Hier kann man sich auf eine Multiplayer-Erfahrung freuen, die auf ein KoOp-Modus ausgelegt ist. Hintergrund ist natürlich auch die japanische Mythologie, in der zwei Spieler in Story- und vier Spieler in Überlebens-Missionen antreten. Weiteren Karten sind bereits als DLC erhältlich. In Überlebens-Missionen muss ein Spielerteam, bestehend aus bis zu vier verschiedenen Charakterklassen, Gebiete von Tsushima gegen immer stärker werdende Gegnerhorden verteidigen.

Auch dabei ist Ark Survival Evolved, das zwar nicht das jüngste Spiel auf PlayStation ist, dafür aber einen anhaltenden Support bekommt. Dazu gehört auch die Ultimate Survivor Edition, inkl. dem Basisspiel ARK: Survival Evolved sowie alle Erweiterungspakete: Scorched Earth, Aberration, Extinction und Genesis Part 1 & 2.

Cyberpunk-Action vs Fun Racer

Ghostrunner ist ebenfalls ein interessanter Titel, der es inzwischen auch auf die PS5 geschafft hat und zu dem bereits ein Nachfolger in Planung ist. Zunächst erscheint hierfür allerdings das Project_Hel, eine neue Story-Erweiterung, in der die Spieler den Charakter Hel kontrollieren. Hel ist einer der Bosse des Originalspiels, die beim Abstieg durch den Dharma Tower auf ihrer eigenen blutigen Mission ist. Project_Hel wurde für Neulinge und Veteran gleichermaßen konzipiert. Sie ist stärker kampforientiert als der Ghostrunner und kann einen Treffer mehr einstecken als er.

Abschließend kann man sich auf Team Sonic Racing für PS4 freuen, ein gelungener Fun Racer aus dem Jahr 2019. Hier geht es nicht nur um stumpfes Rasen durch enge Gassen und Karambolagen zwischen mannshohen Regalen: hier fliegen auf dem Weg zu den begehrten „Goldenen Os“ die Lebensmittel aus den Regalfächern und eine „brutale“ Schlacht um den Sieg entbrennt.

Als extra Bonus wartet im März außerdem noch GTA Online für PS5, das man drei Monate lang kostenlos herunterladen kann. Auch dieses Angebot richtet sich ausschließlich an PlayStation Plus User.

Das neue Line-Up wird wie gewohnt am kommenden Dienstag verfügbar sein, bis dahin stehen die aktuellen gratis Spiele zum Download bereit, einschließlich EA Sports UFC 4, Planet Coaster: Console Edition, sowie Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands.