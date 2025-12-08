PlayStation Plus: Day One-Release ab heute erhältlich

PlayStation Plus startet heute mit einem frischen Akzent in den Dezember. Skate Story ist ab 18 Uhr als Day-One-Release im Game Catalog verfügbar. Kein großer Publisher, kein Franchise-Name, kein Marketing-Overkill, stattdessen ein stilistisch mutiges Indie-Spiel, das sofort auffällt. Und genau das macht den heutigen PlayStation Plus-Start interessanter, als man es im Dezember erwartet hätte.

Skate Story ist eines dieser Spiele, bei denen die Grundidee schon reicht, um hängen zu bleiben. Du spielst einen gläsernen Dämon, der skatet, um den Mond zu verschlingen. Atmosphäre statt Mainstream, Eleganz statt Effekthascherei. Dass Sony so einen Titel direkt am Veröffentlichungstag ins Abo setzt, zeigt eine seltene Ausnahme – weg vom reinen „Safe Content“, hin zu mutigeren Picks, die PlayStation Plus wieder etwas unberechenbarer wirken lassen.

Stilvoller Einstieg in die Unterwelt

Wer heute reinspringt, merkt schnell, wie besonders sich Skate Story anfühlt. Die Optik wirkt wie ein kunstvoll animierter Fiebertraum: neblige Landschaften, farbige Lichter, deformierte Kreaturen und eine melancholische Grundstimmung, die das gesamte Game trägt. Spielerisch bleibt es aber angenehm klar. Ollies, Shuvits, Flips, alles sitzt schnell. Nur dass hier jeder Fehler wortwörtlich ins Auge geht. Dein Charakter zersplittert, wenn du stürzt. Nicht frustig, aber konsequent.

Das Spiel belohnt Abwechslung. Wiederholte Tricks bringen wenig, saubere Kombos hingegen viel. In Bosskämpfen zählt Timing, Kreativität und Risiko. Je länger du deine Kette hältst, desto mehr Schaden richtest du mit einem finalen „Stomp“ an. Ein kleines, cleveres System, das Skate-Mechanik und Action sauber verbindet.

PS5-Vorteile machen sich bemerkbar

Auf der PlayStation 5 punktet Skate Story zusätzlich durch die feinabgestimmte DualSense-Unterstützung. Die Vibrationen sind dezent, aber präzise, ein spürbarer Unterschied beim Grinden, Springen oder Brechen. Nichts Spektakuläres, aber genau die Art von Detail, die Immersion erhöht, ohne sich aufzudrängen.

Ein Day-One-Release ist bei PlayStation Plus nicht selbstverständlich. Der Dezember startet damit direkter, mutiger und persönlicher als viele Monate zuvor. Skate Story ist kein Titel für jeden – wer Arcadeskate sucht, wird hier nicht glücklich. Wer aber etwas Eigenes, Atmosphärisches und Mechanisch-Sauberes erleben will, bekommt heute einen spannenden neuen PlayStation Plus-Eintrag.