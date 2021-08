PlayStation Plus derzeit mit 50% Rabatt erhältlich

Wer aktuell mit einem PlayStation Plus Abo spekuliert und kein aktiver Abonnent ist, kann die Premium Mitgliedschaft derzeit mit einem satten Rabatt mitnehmen.

So gewährt Sony für die kommenden Tage einen Nachlass von 50 Prozent auf das Jahresabo im PlayStation Store. Das gilt allerdings nur für User, die kein aktives Abo zu laufen haben, alle anderen gehen leider leer aus.

Dazu schreibt Sony:

„Dieses Angebot startet am 19-08-2021 um 09:00 BST und endet am 30-08-2021 um 23:59 BST. Die vollständigen Nutzungsbedingungen findest du hier: playstation.com/legal/Plus12 PlayStation Plus ist ein fortlaufendes Abonnement mit einer wiederkehrenden Gebühr von € 59,99, die jedes Jahr automatisch in Rechnung gestellt wird.“