PlayStation Plus: Devolver-Shooter erscheint als Day-One Release im Abo

Sony hat Devolvers Koop-Looter-Shooter „Mycopunk“ für Oktober 2026 als Day-One-Release in den Katalogen von PlayStation Plus Extra und Premium angekündigt.

Abonnenten laden den Titel am Veröffentlichungstag ohne zusätzliche Kosten auf die PS5 und bekommen so die zweite Day-One-Veröffentlichung in diesem Jahr spendiert. Was hinter „Mycopunk“ steckt, verraten wir hier.

Vollwertiges Modding auf pilzverseuchten Welten

Vier ausrangierte Roboter bilden die Crew der SAXON Corporation. Ihr Job auf dem verseuchten Planeten lautet: Schrott bergen, Insekten vernichten und die eigene Verschrottung verhindern. Die Entwickler kombinieren klassische Sci-Fi-Knarren mit Akku-Werkzeugen aus dem Baumarkt. Über ein rasterbasiertes Inventar- und Upgrade-System schrauben Spieler diese Komponenten zu neuen Aufsätzen zusammen.

Die Insekten-Gegner nutzen die korrumpierte Technologie der Welt gegen das Team. Abgetrennte Gliedmaßen der Gegner verbleiben auf dem Schlachtfeld. Andere Biester greifen sich indes die Dropprodukte und rüsten sich im laufenden Gefecht auf. Zwischen den Einsätzen wechselt die Perspektive in ein orbitales Landeschiff. Hier stehen Minispiele bereit, während der Insekten-Veteran Roachard Cox Aufträge verteilt.

Volle Server schlagen Kaufpreis

Neuartige Multiplayer-Spiele scheitern selten an ihren Ideen. Sie scheitern an leeren Lobbys nach zwei Wochen. Devolver umgeht dieses Risiko mit der sofortigen Verteilung über PlayStation Plus. Eine bestehende Abonnenten-Basis garantiert zum Start gefüllte Server. Der Download erfolgt zudem ohne finanzielles Hürden-Risiko.

Sony nutzt den Indie-Launch indes als Zugpferd für die höheren Abo-Stufen und lockt mit dem Day-One-Label. Zusätzlich wandern in den kommenden Monaten ältere Titel wie „Mega Man X Command Mission“, „Dino Crisis 2“ und das originale „Ratchet & Clank“ in den Katalog von PlayStation Plus Premium. Das Retronetz dient als Beiwerk. Der spielerische Fokus der Ankündigung liegt auf der Absicherung der Koop-Community.

Das dynamische Teile-Klauen der Gegner und das freie Waffen-Raster verlangen nach echter Absprache im Team. Durch den direkten PlayStation Plus-Start steht das nötige Matchmaking am ersten Tag bereit.

Tauscht ihr eure festen Koop-Mitspieler für die komplexen Waffen-Synergien in Mycopunk ein, oder bleibt ihr bei eurer alten Stamm-Gruppe?