Latest

PlayStation Plus: Devolver-Shooter erscheint als Day-One Release im Abo

Lukas Author 2026
By
Lukas Neumann
Lukas Author 2026
ByLukas Neumann
Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
Follow:
2 Min Read
Keine Kommentare

Sony bringt den Devolver-Shooter Mycopunk direkt zum Start zu PlayStation Plus Extra und Premium. Alle Infos zum Gratis-Start des Koop-Titels.

Mycopunk Ps Plus

Sony hat Devolvers Koop-Looter-Shooter „Mycopunk“ für Oktober 2026 als Day-One-Release in den Katalogen von PlayStation Plus Extra und Premium angekündigt.

Abonnenten laden den Titel am Veröffentlichungstag ohne zusätzliche Kosten auf die PS5 und bekommen so die zweite Day-One-Veröffentlichung in diesem Jahr spendiert. Was hinter „Mycopunk“ steckt, verraten wir hier.

Vollwertiges Modding auf pilzverseuchten Welten

Vier ausrangierte Roboter bilden die Crew der SAXON Corporation. Ihr Job auf dem verseuchten Planeten lautet: Schrott bergen, Insekten vernichten und die eigene Verschrottung verhindern. Die Entwickler kombinieren klassische Sci-Fi-Knarren mit Akku-Werkzeugen aus dem Baumarkt. Über ein rasterbasiertes Inventar- und Upgrade-System schrauben Spieler diese Komponenten zu neuen Aufsätzen zusammen.

Die Insekten-Gegner nutzen die korrumpierte Technologie der Welt gegen das Team. Abgetrennte Gliedmaßen der Gegner verbleiben auf dem Schlachtfeld. Andere Biester greifen sich indes die Dropprodukte und rüsten sich im laufenden Gefecht auf. Zwischen den Einsätzen wechselt die Perspektive in ein orbitales Landeschiff. Hier stehen Minispiele bereit, während der Insekten-Veteran Roachard Cox Aufträge verteilt.

Volle Server schlagen Kaufpreis

Neuartige Multiplayer-Spiele scheitern selten an ihren Ideen. Sie scheitern an leeren Lobbys nach zwei Wochen. Devolver umgeht dieses Risiko mit der sofortigen Verteilung über PlayStation Plus. Eine bestehende Abonnenten-Basis garantiert zum Start gefüllte Server. Der Download erfolgt zudem ohne finanzielles Hürden-Risiko.

More Read

Playstation Plus Icon Glow
Klassiker und Koop-Nachschub: 4 neue Spiele für PlayStation Plus enthüllt
Playstation Plus Logo
PlayStation Plus im September 2026: Vier neue Spiele ab sofort zum Download bereit
Volvys Adventure Reslimed
GTA 6 hat ein Problem: Devolver bringt am selben Tag Volvy’s Adventure: Reslimed

Sony nutzt den Indie-Launch indes als Zugpferd für die höheren Abo-Stufen und lockt mit dem Day-One-Label. Zusätzlich wandern in den kommenden Monaten ältere Titel wie „Mega Man X Command Mission“, „Dino Crisis 2“ und das originale „Ratchet & Clank“ in den Katalog von PlayStation Plus Premium. Das Retronetz dient als Beiwerk. Der spielerische Fokus der Ankündigung liegt auf der Absicherung der Koop-Community.

Das dynamische Teile-Klauen der Gegner und das freie Waffen-Raster verlangen nach echter Absprache im Team. Durch den direkten PlayStation Plus-Start steht das nötige Matchmaking am ersten Tag bereit.

Tauscht ihr eure festen Koop-Mitspieler für die komplexen Waffen-Synergien in Mycopunk ein, oder bleibt ihr bei eurer alten Stamm-Gruppe?

TAGGED:
Share This Article

Community Talk

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Newest
Oldest Most Voted

The Trends

Naughty Dog bestätigt Arbeiten an neuen „The Last of Us“-Projekten

Naughty Dog arbeitet an neuen The Last of Us Projekten. Neil Druckmann…

10 Kommentare

PS5 Pro nicht lieferbar: Sonys Schweigen im Angesicht des GTA 6-Ansturms

PS5 Pro in Europa und weltweit knapp: Sony schweigt zur Versorgungslage vor…

5 Kommentare

Kein Aus für PlayStation-Discs: Sony DADC rechnet nur mit einem Rückgang

Sony DADC stellt klar: Die Fertigung von PlayStation-Discs sinkt bis 2028 um…

3 Kommentare

You Might Also Like