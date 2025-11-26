PlayStation Plus Dezember: Diese Highlights dürft ihr nicht verpassen

Sony startet den Dezember bei PlayStation Plus mit einem besonders vielseitigen Line-up. Vom 2. Dezember bis 5. Januar können Abonnenten auf PS4 und PS5 gleich mehrere Highlights herunterladen, darunter neue Abenteuer, Horror, Action und Sci-Fi. Für alle, die noch Nachschub für die Feiertage suchen, lohnt sich ein Blick auf die Details.

Abwechslung für jeden Geschmack

LEGO Horizon Adventures entführt euch in die bekannte Horizon-Welt, dieses Mal im LEGO-Format. Ihr spielt Aloy, die gegen eine digitale Bedrohung und fanatische Sonnenanbeter kämpft. Solo oder im Couch-Co-op könnt ihr Levels wiederholen, besondere Fähigkeiten nutzen und neue Charaktere freischalten. Für Fans von LEGO-Spielen bietet der Titel charmantes Humor-Gameplay, ohne dass es zu einfach wird.

Killing Floor 3 setzt auf brutale Action im Koop-Modus. Bis zu sechs Spieler treten gegen Horden genetisch veränderter Kreaturen an. Neue Bewegungsmöglichkeiten wie Dashen und Klettern bringen Tempo ins Geschehen, während die umfangreiche Waffenpalette dafür sorgt, dass jeder Kampf anders bleibt. Für Freunde intensiver Shooter-Action ist das eine klare Empfehlung.

Horror und Zukunftsszenarien

Mit The Outlast Trials taucht ihr in psychologischen Horror ein. Die Murkoff Corporation testet euch und eure Freunde in tödlichen Trials – Überleben hängt hier von Geschick, Stealth und Teamplay ab. Wer Outlast mag, bekommt hier den klassischen Nervenkitzel, nur diesmal mit Multiplayer-Option.

Synduality Echo of Ada spielt in einer postapokalyptischen Zukunft. Als Drifter sammelt ihr wertvolle Ressourcen, kämpft gegen deformierte Kreaturen und überlebt in einer gefährlichen Oberwelt. Der Titel kombiniert Koop-Mechaniken mit looter-artigen Elementen und fordert Spieler zu taktischem Vorgehen.

Neon White bietet hingegen schnelle, präzise Action. Ihr seid ein Dämonenjäger im Himmel, sammelt Soul Cards zum Angreifen oder für Bewegungsfähigkeiten und versucht, die Level in Rekordzeit zu absolvieren. Geschwindigkeit und Strategie treffen hier auf ein eigenwilliges Design, das Spieler motiviert, ihre Runs zu optimieren.

Der Dezember bringt mit LEGO Horizon Adventures, Killing Floor 3, The Outlast Trials, Synduality Echo of Ada und Neon White eine selten vielseitige PlayStation Plus-Auswahl. Egal, ob ihr lieber Action, Horror oder knifflige Koop-Titel spielt, hier ist für jeden etwas dabei. Am 08. Dezember folgt außerdem mit Skate Story ein weiterer Day One-Release.

Tipp: Die November-Spiele wie Stray oder EA Sports WRC 24 könnt ihr noch bis 1. Dezember sichern, bevor sie aus dem Plus-Angebot verschwinden.