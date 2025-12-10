PlayStation Plus Dezember: Leak zeigt erste Highlights für Extra- und Premium-User

Der Dezember bringt neue Überraschungen für PlayStation Plus-Abonnenten. Insiderinformationen verraten bereits jetzt, dass zwei große Titel kurz davorstehen, das Extra- und Premium-Angebot zu erweitern, und sie haben echtes Gewicht.

Assassin’s Creed Mirage: Neue Abenteuer auf PS5

Ab dem 16. Dezember 2025 können PlayStation Plus Extra- und Premium-Mitglieder laut Quellen exklusiv Assassin’s Creed Mirage spielen. Das 2023 veröffentlichte Abenteuer von Ubisoft Bordeaux hat kürzlich ein umfangreiches Update bekommen, das sechs zusätzliche Stunden Spielzeit bietet. Die Story um Basim wird so noch tiefer, und Spieler können sich auf erweiterte Missionen und neue Herausforderungen freuen. Dass der Titel erst vor Kurzem im Xbox Game Pass aufgetaucht ist, macht das PlayStation Plus-Debüt für Abonnenten besonders interessant.

Parallel dazu soll Wo Long: Fallen Dynasty verfügbar werden. Das Team Ninja-Spiel ist ein Souls-like, das die turbulente Ära der Drei Königreiche Chinas in düsterer Fantasy neu interpretiert. Nach einem kurzen Abstecher auf den Game Pass Anfang des Jahres kehrt der Titel nun zurück auf die PlayStation-Plattformen, diesmal im Rahmen von PlayStation Plus. Fans von knackigen Kämpfen und fordernden Bossgegnern werden hier voll auf ihre Kosten kommen.

Weitere Highlights und Klassiker

PlayStation Plus wird im Dezember noch mehr bieten. Unter anderem ist Soulcalibur III für Premium-Abonnenten vorgesehen, ein Klassiker, der bereits im September beim State of Play angekündigt wurde. Die komplette Liste der zusätzlichen Titel dürfte PlayStation voraussichtlich am 10. Dezember um 17:30 Uhr veröffentlichen.

Der Dezember zeigt einmal mehr: PlayStation Plus liefert echten Mehrwert, besonders für Extra- und Premium-Abonnenten. Mit Assassin’s Creed Mirage und Wo Long: Fallen Dynasty gibt es zwei starke Marken, die sowohl Fans von Action-Adventure als auch von anspruchsvollen Souls-like-Spielen ansprechen. Wer noch überlegt, ob sich ein Upgrade lohnt, bekommt damit ein deutliches Argument.